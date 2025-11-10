葉匡時：鄭麗文須克服三大挑戰才能改變藍

國民黨籍前“交通部長”、韓國瑜高雄市長任內的副市長葉匡時。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月10日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席鄭麗文上任後仍話題不斷。國民黨籍前“交通部長”、韓國瑜高雄市長任內的副市長葉匡時接受中評社訪問表示，鄭麗文目前有包括如何讓黨內團結、兩岸論述如何兼顧政治現實、如何打贏2026地方選舉與2028大選等三大挑戰需要克服，才能真正為國民黨帶來改變。



葉匡時，美國卡內基梅隆大學組織理論與政策分析博士，曾任“交通部長”、高雄市代理市長、副市長、中山大學企管系主任、政治大學科技管理與智慧財產研究所教授、桃園國際機場公司董事長、陸委會諮詢委員、海基會顧問，現為陽明山未來學社理事長。



葉匡時指出，從鄭麗文上任後目前的黨內人事布局看起來還可以，但鄭現階段最重要的工作應該是要先去積極化解在黨主席選舉過程中所造成的黨內裂痕，如何去廣納黨內各派系的不同聲音，再將大家團結在一起，這對鄭目前來說會是很大的挑戰。



他強調，以鄭麗文過去的資歷和政治現實基礎來看，鄭必須認清自己在國民黨內目前確實是個“弱勢主席”，該如何更謙卑地傾聽與整合黨內各派系的意見，並在短時間內讓黨的組織運作可以順利運行，是鄭的當務之急。



除了如何團結黨內深具挑戰外，葉匡時認為鄭麗文的第二個挑戰是兩岸論述必須兼顧政治現實，因為即便鄭對兩岸論述有很多很好的理想，但若無法兼顧政治現實，也等於是空談。鄭麗文的兩岸論述千萬不能拿香跟著民進黨拜拜，而是必須走出國民黨自己的路，且還能被多數民眾接受，這對鄭來說也會是很大的挑戰。



葉匡時說，鄭麗文的兩岸論述應該要有歷史縱深，不能老是只讓民進黨來掌握兩岸論述的話語權，這是很重要的事情，也是2028大選國民黨能否重返執政的關鍵。但因為鄭麗文才剛上任，他希望大家能多給鄭一點時間。

