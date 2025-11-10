何志勇：努力讓自己成為新竹藍白最大公約數

新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月10日電（記者 盧誠輝）曾代表中國國民黨參選2022新竹市議員落選的新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇，9日在新竹市百年古蹟“132官舍”舉辦“風城未來事 Next Hsinchu 城市沙龍”探討新竹市交通議題，引發地方議論，認為何此舉似有意角逐2026新竹市長選舉，何也表示會努力讓自己成為新竹藍白的最大公約數。



何志勇，美國加州大學聖塔芭芭拉分校政治學博士，專長為比較政治、美國政治，曾任國民黨發言人暨國際事務部副主任、文傳會副主委、國民黨革命實踐研究院副院長，現為新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授。何志勇在2022年代表國民黨參選新竹市第一選區議員選舉，僅獲得2038票（2.73%）落選。



何志勇接受中評社訪問指出，他從11月起在新竹市舉辦一系列的市政沙龍活動，針對不同新竹市民關心的議題，邀請專家、學者、民代來與市民對話，讓大家透過一起討論來找到解方，並提出市政願景。



他說，9日第一場談交通議題的城市沙龍，特別邀請到國民黨籍前“交通部長”葉匡時、國民黨籍“立法委員”林思銘、國民黨籍新竹市議員黃文政、交通網紅吳祥瑀等人聚在一起集思廣益。30日還會有第二場城市沙龍談教育議題，目前會先以每個月2場的方式進行，至少會一直持續到明年2月。



為何突然在新竹市舉辦講座，又在新竹市成立個人辦公室，是否有意角逐2026新竹市長寶座？



何志勇提到，新竹市有很多朋友希望能讓這個城市變得更好，因此他才希望能在新竹市開創一個沒有太多政黨意識形態的公共論壇空間，但他畢竟是國民黨員，目前也在新竹清華大學任教，因此他希望透過不斷地舉辦類似城市沙龍的活動，讓新竹市能有不一樣的風貌。



何志勇強調，他當然希望若有機會也能努力爭取，讓自己成為新竹市藍白與中間選民之間的最大公約數，為未來新竹擘劃更好的願景，也讓新竹能引領台灣。

