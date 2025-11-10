中評關注：賴強化大內宣能壓下台美困局？

蕭美琴日前返台後發表談話。（“總統府”提供） 中評社台北11月10日電（記者 鄭羿菲）對中政策跨國議會聯盟（IPAC）7日在位於比利時的歐洲議會大樓召開年會，蕭美琴獲邀發表演說，引起高度關注。綠營賣力宣傳，是因為急需這場大內宣，因為10月31日甫落幕的中美元首會晤未提及台灣，已讓輿論質疑民進黨政府長時間宣傳的“台美關係堅若磐石”，及賴清德對美協商能力，民進黨能否壓下“民心思變”，值得觀察。



10月31日甫落幕的中美元首會晤，可以說讓民進黨政府高舉的“抗中保台”大旗受到嚴峻挑戰，或許眼見向美國尋求支持的角度無果，民進黨政府只好轉向尋求歐洲支持，畢竟歐盟不少國家仍擁抱“抗中”情緒，民進黨政府此舉不能說“沒有突破”，但也反應出急需一點外交成果來大內宣。



賴清德的壓力來自日前落幕的中美元首會晤，美國總統特朗普以“G2”形容，且特朗普會前低調、會後證實未談及台灣，過去打“台灣牌”的特朗普一反常態，恐怕也折射出中美對台的兩個態度：一、中國大陸已夠強大，將台灣問題視為“不需與其他國家談”，特別是美國。二、中美對台灣已有一定共識，將台海議題邊緣化，台灣並不在特朗普看重的優先名單內。無論是哪個態度，都讓台灣社會提心吊膽。



同時，中美元首會晤未談台灣，更進一步掀起表面的疑美論、內裡的疑賴論。畢竟，美國7月拒絕賴清德過境、暫停4億美元對台軍援、與中方討論關稅提及和平統一、6月取消台“國防部長”顧立雄與美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）的防務會談、美國延宕交66架Ｆ-16V戰機予台、台美關稅談判得等APEC後才能進行、美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）表達，美中關係“從未如此之好”。



美國的一系列動作連起來看，都讓疑美論逐漸積沙成塔，而首當其衝的正是長期宣傳“台美關係堅若磐石”的民進黨政府，也讓各界質疑“賴政府”對特朗普政府的溝通，並不如過往的蔡英文政府應對第一任特朗普政府與拜登政府般順暢。更讓人不禁聯想，賴清德在今年雙十慶典文告未提過往掛在嘴邊的“兩岸互不隸處”，是否早已感受到來自美國的“隱形壓力”？

