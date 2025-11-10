中評關注：鄭麗文堅定走連戰的國共和解路線

國民黨主席鄭麗文出席秋祭追思典禮，引來黨內外龐大的批評壓力。（取自鄭麗文臉書） 中評社台北11月10日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文上任僅一週，便以實際行動展現兩岸和解的政治方向。她8日不畏綠營輿論與黨內壓力，親自出席白色恐怖秋祭追思會，向在威權時期因政治理念犧牲的人士致意。由於此次追思對象中，包括被控為“共諜”的吳石，成為輿論焦點。導致內外的批評聲浪巨大，但鄭麗文並未退縮的決心，正顯示出她有意延續前主席連戰推動的“國共和解”歷史路線。



鄭麗文出席秋祭的行為，在黨內被視為一項政治表態，綠營則強烈批評她此舉是“向共產黨投降”。她對外說明時多次提及，當年連戰延攬她加入國民黨，希望能促進兩岸融冰，開啟和解契機。2005年連戰赴陸“破冰之旅”前，她主辦“和平之鑰”活動，邀請白色恐怖受難者、前台灣共產黨成員陳明忠親赴國民黨中央黨部，將象徵和平與和解的鑰匙交給連戰。鄭麗文重提這段往事，正是要說明她此次出席秋祭的歷史延續性與政治意涵。



對鄭麗文來說，她似乎想透過這樣追思歷史的儀式，宣示接下來她掌舵的國民黨路線，不再是過往那種曖昧不明、畏首畏尾，甚至是過度親美的方向，是要重啟國民黨在連戰時代所建立的國共對話與和解框架。



當然，此舉在目前台灣內部被民進黨塑造出來極度“反中”、“抗中”的氛圍中，相當逆風。更引來藍營內部所謂選舉實務派、親美派或者是建制派的反撲。



鄭麗文甫上任才一周就有如此大動作，就和過往典型的國民黨主席往往都想先穩固自己權力的思考出發點非常不同。鄭顯然評估，唯有面對歷史、釋放善意，國民黨才能恢復在兩岸議題上的主導權。



她出席秋祭的政治訊號，在於把“白色恐怖”與“國共對立”重新放入歷史長河，將個別事件還原為內戰與冷戰的歷史結果，藉此呼籲台灣社會從對立走向理解。



這種做法固然非常“不國民黨”，也看得出鄭麗文的決心，但她的挑戰顯然在於，如何在走兩岸和解路線的同時，兼顧黨內的保守與現實派勢力的不滿、不配合，甚至是集體和她對著幹？鄭麗文準備好承擔了嗎？真有機會再現當年連戰破冰之旅，為國民黨重新打下兩岸榮景的基礎嗎？外界都等著看。