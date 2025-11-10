中評關注：陳其邁發文挺蘇巧慧背後有盤算　　

民進黨籍高雄市長陳其邁9日臉書發文力挺參選新北市長的綠委蘇巧慧。（圖：陳其邁臉書） 中評社高雄11月10日電（記者 蔣繼平）民進黨初選話題受外界關注。高雄綠初選4搶1殺紅眼，民進黨籍高雄市長陳其邁在高雄扮演公道伯，卻在臉書公開力挺綠委蘇巧慧參選新北市長，除了新北提名已無懸念，這時刻意吹捧“水獺媽媽”，背後也有派系脈絡、借力使力、趁機打盧的意義，出手精準、一魚多吃。



陳其邁9日在臉書PO文公開力挺綠委蘇巧慧參選新北市長，文中提到蘇巧慧不只長期為新北爭取建設，還特別關心台灣本土教育，還強調在許多小朋友心中，“水獺媽媽”可能比蘇巧慧更有名。一南一北帶動起一波初選話題。



蘇巧慧2020年開始在Podcast主持《水獺媽媽巧巧話》節目，5年下來已有316集節目，透過說故事、推廣本土繪本和教導台語來陪伴親子成長。因為是主打育兒話題，因此也打出“水獺媽媽”名號。



而陳其邁這時選擇公開力挺蘇巧慧，並非無的放矢，背後有幾道政治意涵。第一，當然因為是與前“行政院長”蘇貞昌曾是時任“行政院副院長”陳其邁的老長官。蘇貞昌也是蔡英文任內重用的“行政院長”，形成穩固的“蔡蘇體制”，陳其邁當上高雄市長後也因此獲得不少“中央”給的建設大禮包，還人情很自然。



第二，民進黨高雄市長初選4搶1競爭激烈，由綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺爭取提名。目前綜合來看賴瑞隆、邱議瑩對決態勢明顯。邱議瑩與陳其邁交情好，蘇貞昌更是幫邱議瑩錄制電話語音拉票，還要來幫忙邱議瑩造勢站台。陳其邁公開支持蘇巧慧，或許也在鋪陳未來兩邊相互奧援拉抬的話題。



第三，談到“媽媽”名號的政治人物，最有名莫過於“媽媽市長”國民黨籍台中市長盧秀燕，但盧秀燕最近才剛因為台中爆出非洲豬瘟事件遭到重擊，長期經營出的媽媽市長形象飽受批評備受考驗。綠營這時有意突顯另一位“水獺媽媽”蘇巧慧，頗有落井下石、趁火打劫，要來獲取政治形象紅利的盤算。