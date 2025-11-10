台軍志願役編現比低　陷有武器無人力窘境

“立法院”預算中心對台軍方志願役人力編現比低落問題發出警示。（中評社 資料照） 中評社台北11月10日電／“立法院”預算中心近期發布的台軍方年度預算評估報告，針對台軍方志願役人力編現比低落問題發出警示。台軍方也回應，目前整體的留營成效為86.5%，不僅高於部頒的76%標準，也優於去年底的82.0%。數據顯示，提升薪資待遇與改善服役環境的政策，確實有助於穩定青年從軍與官兵的留營意願，在積極控制下已“止跌回升”



報告指出，軍方志願役的人力編現比（實際人數與編制人數的比例）正持續降低。截至今年6月底，整體編現比僅餘75.58%。意味著許多部隊長期處於“缺編”狀態。



預算中心報告中，最令人憂心的莫過於第一線戰鬥部隊的窘境。報告揭露，有眾多支領第一類型戰鬥加給（如步兵、砲兵、裝甲兵等）的單位，其編現比甚至未達八成。



報告分析，未來幾年，當新式武器裝備陸續籌獲後，若缺乏足夠且穩定的專業操作人力，不僅將衝擊新裝備的成軍時程，更可能導致“有精良武器、無專業人力”的窘境。這對於分秒必爭的戰備整備而言，無疑是一大隱憂。



報告進一步分析，人力缺口源自於“進水少、出水多”的雙重打擊。



在“進水”（招募）方面，20231年至2024年度的志願士兵招獲人數均未達到計劃目標。而在“出水”（流失）方面，問題則更為嚴峻。統計顯示，2021至2024年間，雖然招獲了5萬2千多名志願士兵，但同期間“未服滿現役最少年限”而提前離營的人數，竟高達1萬2884人。



更嚴重的警訊來自“軍官”的培育。報告揭露，軍費生（官校畢業生）任官未服滿年限便提前退伍的人數正顯著攀升。2021年度此類人數僅521人，但到了2023年及2024年，分別暴增至1104人與1072人。今年度截至6月，提前退伍人數也已達430人。這顯示基層與中階軍官的留任意願正遭遇嚴峻挑戰。