栗正傑：福建艦成軍對美、日威攝力量很大

前烈嶼（小金門）指揮官、台退役少將栗正傑。（中評社 資料照） 中評社台北11月10日電／大陸首艘電磁彈射型航空母艦福建艦於11月5日在海南三亞某軍港正式入列。大陸軍事專家宋濤表示福建艦“最理想母港應該在台灣”，引發區域敏感神經。前金門烈嶼指揮官、台退役少將栗正傑指出，台灣海峽容不下航母戰鬥群。但在花蓮部署，對美日第一、第二島鏈將有很大的威懾力。



栗正傑9日在《洪淑芬辣晚報》節目表示，大陸除了內水軍（如長江、洞庭湖）、沿岸海軍（如南海），再來就是遠洋海軍。福建艦成軍之後，代表中國大陸的遠洋海軍已經崛起了，以後就不只是第一島鏈，也不只南海，更可能跨過珍珠港，到西太平洋，甚至到美國那邊去。當然也可以越過麻六甲海峽，到印度洋，到地中海。



至於說母港選址，提到台灣？栗正傑說，就地緣來講，確實是如此！



栗正傑強調，中國大陸為什麼一直講，台灣是他核心中的核心，紅線中的紅線。第一，台灣海峽水深衹有200公尺，平均寬度約180公里。但航母戰鬥群半徑就400公里，台灣海峽恐怕容不下一個航母戰鬥群通過。但是如果以台灣整個是中國大陸的一個母港來講，從花蓮一出去，馬上就是一個很深的海溝，很適合潛艦的活動。美軍也經常在那邊做第一島鏈、第二島鏈的潛艦部署，穿來穿去的。



栗正傑指出，第二，福建艦的作戰半徑如果可以到2000公里，它有攻擊-11、攻擊-21艦載無人機，立刻就可以到美國的第二島鏈、關島地區等。那麼以第一島鏈、第二島鏈之間的東亞地區的海權來講，立刻會落入中國大陸的手中。這就是為什麼日本那麼緊張，這兩天日本首相高市早苗一直在強調說台灣有事，日本是否要啟動緊急防衛計劃？如果中國大陸擁有台灣之後，就可以輕而易舉地切斷日本海上運輸的交通線。



栗正傑認為，所以福建艦成軍後，對美國、日本的威懾力量很大。但相信中國大陸不至於這樣，因為發展海軍的目的是保護自己國家航運安全，倒不是說要去威脅歐美。這是中國的軍事思想，跟歐美不同的地方就在這邊。