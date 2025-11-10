高虹安二審12/16宣判　牽動新竹市選情

高虹安。（中評社 資料照） 中評社台北11月10日電／因涉“立法委員”任內詐領助理費遭停職的新竹市長高虹安，一審重判7年4月，二審台灣高等法院將在12月16日宣判。如果合議庭認為她挪用的費用不是“薪水或公款”，不構成貪污罪、逆轉改判，高虹安可復職，也將影響藍綠白在明年新竹市長選舉的布局。



根據《中時新聞網》報導，高虹安當年被民眾黨納入不分區“立委”並順利當選，2022年選上新竹市長。2023年她涉詐領助理費遭起訴，隔年一審判刑7年4個月並宣告褫奪公權4年，“內政部”依法停職，高虹安在一審判決公布後也退出民眾黨。



日前高院進行言詞辯論，高虹安出庭答辯說，全台有關詐領助理費相關判決達200多筆，不但法律適用不明確，也有爭議。



高虹安強調，她沒有用人頭詐領助理費，這些助理確實有加班賣命又認真，助理提出其他“立委”辦公室的零用金制度，她予以採用，這制度並非她發明，零用金更不是她的小金庫。



高虹安說自己沒有貪污，沒任何一毛錢進她口袋，個人支付的費用早已超出被認定的貪污金額，請求判決無罪。律師則表示，合議庭如果認為高虹安不成立貪污罪但構成偽造文書罪，請求判處易科罰金之刑，以免影響她從政之路。



這起官司不僅牽動明年底的縣市長大選，且攸關“立委”助理費的法律見解該如何定義，對高虹安而言更具關鍵性。因為依《地方制度法》第78條規定，縣市長涉犯貪污治罪條例，經第一審判處有期徒刑以上之刑者停職，由副縣市長代理，但假如二審改判無罪，在其任期屆滿前得准其先行復職。



也就是說，高院在12月16日宣判時，一旦不認定高虹安觸犯貪污重罪，她可望復職、回歸市長職務。