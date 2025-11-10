傳AIT本周會鄭麗文　董智森：為防務預算

國民黨主席鄭麗文。（中評社 資料照） 中評社台北11月10日電／中國國民黨主席鄭麗文1日就任，傳出美國在台協會（AIT）將於下周會談鄭麗文。資深媒體人董智森認為，美國真正關心的就是“國防”預算；至於兩岸政策，董智森直言，國民黨的政策一向都很簡單，就是九二共識，這還有什麼問題？



根據《中時新聞網》報導，對此，資深媒體人董智森9日在中天電視《週末大爆掛》表示，美國真正關心的就是高達9495億元新台幣的“國防”預算，已經是台灣GDP的3.32%，超越多數的北約國家。



董智森指出，美國擔心“國防”預算在“立法院”被砍，但也是其來有自。因為台灣向美國買6000多億元新台幣的武器，還沒交付，例如F-16V，1架都還沒交付。



至於兩岸政策，董智森直言，國民黨的政策一向都很簡單，就是九二共識，這還有什麼問題？過去兩岸關係變好，沒有互相仇恨，最主要源自於辜汪會談、連戰和平之旅以及馬習會。



董智森認為，破壞兩岸關係最主要就是民進黨，民進黨為了對獨派交代，限制陸配、陸生和大陸觀光客來台灣。



美國為何要找鄭麗文？董智森說，因為她剛當選主席，鄭麗文的主張也非常清楚，“我不覺得美國對鄭麗文的兩岸政策不清楚”，因為這是國民黨多數人的主張。因此主要還是軍購，這太大一筆，如果加上韌性預算，就超過1兆。