沈伯洋遭點名全球抓捕　李永萍：把柄很多

綠委沈伯洋。（中評社 資料照） 中評社台北11月10日電／大陸官媒央視聲稱可透過國際刑警組織等管道，對“台獨”頑固分子”民進黨“立委”沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。中國國民黨籍前台北副市長李永萍認為，沈伯洋的案例本身有比較明顯的軟肋，大概就是“黑熊學校”。還有沈伯洋家族還在大陸做生意，他的父親是大台商，等於有很多把柄落在人家手上。



李永萍9日在政論節目《新聞大白話》中表示，中國大陸方面可能認為過去做法太鬆，這次特別拿沈伯洋來祭旗。沈伯洋的案例本身有比較明顯的軟肋。因為台灣過去幾十年來都有強烈主張“台獨”的人士，但真正成立一個機構，從事軍事方面的研究、拿軍事行動來與大陸進行對抗，大概就是沈伯洋的“黑熊學校”。



李永萍點出，黑熊學校感覺它就像是“台獨”聯誼會、園遊會，而且它的文字敘述、宗旨講得很兇。以中國大陸的角度來講，主張武力的集結，就觸犯了《反分裂法》，這是第一個，沈伯洋的“台獨”主張明顯跟其他人不同。



李永萍接著指出，第二個，沈伯洋最大的軟肋就是，家族還在大陸做生意，而且沈的爸爸不是小台商，是大台商。如果沈的家族有那麼的大生意在大陸，或者是不只做大陸生意，而是利用大陸的貨物，去鋪排中南美洲做貿易，等於有很多把柄落在大陸手上。



李永萍認為，中國大陸若真的要去搞長臂管轄，說不定那個地方換一個政府，只要跟大陸關係良好，這個案子牽涉的就不是沈伯洋一個人，可能會把他家族生意有關的各種人，都牽連在一起。