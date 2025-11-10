綠挑戰桃園企圖強　張善政淡定回：良性競爭

桃園市長張善政10日到桃園市議會備詢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月10日電（記者 盧誠輝）民進黨籍不分區“立委”王義川、府方副秘書長何志偉，都是地方盛傳2026年民進黨桃園市長熱門人選，王9日受訪時則表示應優先討論市政才決定人選。民進黨籍桃園市議員黃瓊慧10日在桃園市議會進行市政總質詢時，對此詢問國民黨籍桃園市長張善政的看法？張善政表示希望能夠良性競爭，而不是靠意識型態。



桃園市議會10日召開第3屆第6次定期會第22次會議市政總質詢，張善政率領桃園市政府各局處首長到場備詢。黃瓊慧質詢時一開場就詢問張善政對2026連任是否有信心？張善政回應說“一定要有”，黃隨即話鋒一轉指出，針對王義川昨天強調應優先討論市政才能決定民進黨的桃園市長候選人人選一事，詢問張善政對此有何看法？



張善政強調，優先討論市政這是一個很好的出發點，他希望要來競選桃園市長的民進黨候選人對市政要有一定的瞭解和企圖心，而不是只靠意識型態，因為桃園需要的是建設，而不是意識型態，而優先討論市政本來就是競選的良性競爭。



張善政表示，他剛上任時當然會先看硬體建設，但針對桃園硬體建設的問題從來也未去追究以前的責任，而是想方設法趕快來改善，讓桃園市政府的同仁能夠恢復信心，在建設部分能繼續勇敢往前走。