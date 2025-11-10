台旅景氣慘　羅智強：清德無能害死觀光

針對賴清德要拼觀光產值上兆元，藍委羅智強在臉書發文批只會大撒幣。（照片：羅智強臉書） 中評社台北11月10日電／賴清德7日在台北國際旅展宣佈，將組“觀光國家隊”來推廣觀光，期盼2030年達到兆元產值的目標。對此，中國國民黨籍“立委”羅智強痛批賴清德又在唬爛，賴清德只想砸人民的納稅錢？撒，撒錢；傻，真傻啊。



羅智強調，賴清德指民眾出境旅遊花9000億，台灣內部旅遊只花5000億，可以再加強。話說的漂亮，但台灣觀光業今天的慘況，正是你們民進黨執政9年無能的惡果。



羅智強今天在臉書發文表示，馬英九8年任內，外國旅客在台觀光支出從2007年52.14億美元，飆升到2015年的143.88億美元，成長將近三倍。

而民進黨執政後，2024年剩下100.28億美元，硬生生蒸發掉超過三成。



羅智強指出，疫情過後，全世界都在搶救觀光，日本旅遊人數、觀光收入雙雙創新高，2024年訪日人次遠超疫情前。台灣呢？衹有785萬人來，連2019年的7成都不到。這樣的成績，還敢說“觀光立國”、“組觀光國家隊”。不只如此，政府還大撒幣，準備砸100億推國旅，美其名是振興，實則是掩蓋民進黨執政的無能。



羅智強嘆，2024年民眾在台灣旅遊花費只多200億，出境消費卻暴增2200億，一年之內，海外與海內旅遊支出的差距從1.44倍擴大到1.81倍。台灣人選擇出境、外國人不來台，觀光產業問題重重，賴清德只想砸人民的納稅錢？撒，撒錢；傻，真傻啊。