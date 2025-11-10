綠高雄市長初選開打　邱議瑩搶頭香登記

邱議瑩10日搶頭香赴民進黨中央黨部登記高雄市長初選。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月10日電（記者 張穎齊）2026民進黨高雄市長初選開打，民進黨籍6屆“立委”邱議瑩搶頭香於10日登記參選。她表示有信心民調衝到第一。但對於對手、綠委林岱樺提出因應美國關稅戰，要拯救高雄7成傳統產業，邱議瑩說，高雄的產業都要救，她連三周提出4場政見發表會。



民進黨台南市長、高雄市長與嘉義縣長提名初選，將於10日起至14日止開放領表，並於明年1月12日至17日執行初選民調。2026高雄市長選戰，中國國民黨派出“立委”兼高雄市黨部主委柯志恩，民進黨則有綠委林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑等4人角逐。



邱議瑩10日赴民進黨中央領表登記參選。她表示，高雄是她求學、成長、談戀愛的地方，給了她許多生命力與磨練。她瞭解高雄的苦，也見證城市的轉變，未來要跟著民進黨籍高雄市長陳其邁的腳步，讓高雄更進步，“我準備好了”。



媒體詢問高雄綠營參選人紛紛打“陳其邁牌”，且陳其邁日前稱“許智傑也不是塑膠做的”看法？邱議瑩回應，大家都在高雄努力，擔任“立委”期間非常瞭解地方，誰能真正整合地方、延續建設，市民自有判斷。



針對同為參選人的林岱樺提出“高雄7成傳產要拯救”說法，邱議瑩表示，高雄要救的不只是傳產，而是要讓各產業平均發展，包括觀光、旅宿與科技產業。她已連續三周舉行政策發表會，11日會有第四場，讓市民清楚看到她對高雄未來的完整願景。邱強調自己是最有想法的候選人。



對此是否有信心在初選民調中衝上第一名？邱議瑩笑說，當然有信心衝到第一。這是她第一次到中央黨部登記參選，代表她的人生邁入新一頁，要持續努力，讓高雄更進步、更漂亮，喜歡高雄、看見高雄。