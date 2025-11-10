花蓮洪災前車之鑑　許淑華指示強化防颱整備

南投縣長許淑華主持縣務會議。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月10日電（記者 方敬為）中颱鳳凰襲台，預計從西南方登陸，西部縣市嚴陣以待，中國國民黨籍南投縣長許淑華今天要求各單位加強防颱，尤其山區居民的疏散方案要做好各項配套。她表示，有花蓮洪災的前車之鑑，有關單位務必在民眾疏散方面提前準備，並在工作會報時向中央妥適說明，各縣市地形不同，有因地制宜的疏散方式，“要向中央說清楚，以免造成不必要的誤會與爭議。”



今年第12號颱風鳳凰10日清晨自菲律賓出海北轉，往台灣方向前進，預計從西南方登陸，12日將登陸台灣，氣象預測颱風夾帶風雨強烈，對台灣有直接影響，由於鳳凰颱風與今年7月份重創中南部的丹娜絲颱風模式相仿，各縣市政府紛紛展開防颱措施。



許淑華10日主持縣務會議，特別提醒縣府消防局等有關單位要加強防颱整備，根據氣象預報資料，周三、周四風雨最為劇烈，南投縣地形多變，最主要在山區易因為颱風釀災，這幾天就要做好各項防颱措施，尤其是山區居民的疏散方案，一定要做好。



許淑華提到，這次中央單位特別要求各縣市政府清查“保全戶”名單，當然是因為前一陣子才發生了花蓮光復鄉的洪災悲劇。她強調，南投縣政府在防災方面已累積一定程度的經驗，對山區部落、居民的疏散方案都相當的完善且周延，當然也會配合中央指導。



許淑華隨後話鋒一轉說，不過，她還是要提醒消防局等單位在向中央工作會報時，要特別表達各縣市的疏散方案有所不同，請中央尊重地方的處理方式，南投縣地形多樣化，有時候貿然疏散民眾，反而會增加風險，這點務必說明清楚。否則若對中央指令照單全收，按照指引行事卻不幸出了狀況，又要被質疑，這非大家所樂見的。