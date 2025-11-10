黃國昌爆企業違法仍獲補助　官方：並無包庇

台“經濟部長”龔明鑫受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月10日電(記者 俞敦平)台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌今日上午召開記者會，引用“審計部”報告指出，近五年有上千家違法企業仍獲“經濟部”補助，痛批“經濟部”“放水護航”。對此，“經濟部長”龔明鑫受訪時強調，補助與獎勵均依《產業創新條例》第七十條辦理，並指出“多數違規屬輕微情節”，例如超時加班或經裁罰後已改善者，不列入重大違法。“經濟部”都依法行政，並無違法或包庇企業。



黃國昌上午召開記者會，援引“審計部”2024年度決算審核報告指出，從2020年至2024年間，共有四千餘家違反環保、勞工或食品安全法規的企業仍獲政府補助，金額超過兩百五十億元，其中僅一案被追繳。他批評“經濟部”“自訂標準、放寬認定”，讓違法企業“一邊受罰、一邊拿補助”，形同政策空轉。



對此，龔明鑫同日上午受訪回應，表示相關補助審查皆依《產業創新條例》第七十條規定執行，沒有違法或放水問題。他說明，條例授權“中央”目的事業主管機關認定企業違法是否“情節重大”，“經濟部”據此訂定認定要點並設立審查委員會，逐案評估。多數案件僅屬輕微違規，例如員工超時加班、已遭“勞動部”裁罰且完成改善者，經評估不屬於重大違法；而對於連續再犯、故意違法或造成重大傷亡的情形，才會列為重大案件，依法追回補助。



針對黃國昌質疑標準過寬，龔明鑫重申，制度設計符合法令授權，“經濟部”依法行政、沒有護航廠商。他表示，若社會認為應更嚴格認定，部會願意檢討相關要點，但現行機制已具法律依據，行政部門不宜任意擴權。