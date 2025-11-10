賴指示不再發展綠電？龔明鑫駁斥：方向未變

台“經濟部長”龔明鑫受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月10日電(記者 俞敦平)NVIDIA執行長黃仁勳再度訪台，引發外界對AI產業投資及台灣能源供應的關注。日前，媒體傳出賴清德指示“經濟部”“不要再發展綠電”的消息，引起討論。“經濟部長”龔明鑫受訪時嚴正否認此說，強調能源轉型方向未變，“經濟部”將依法推動再生能源發展，同時全力支援AI與半導體產業的基礎建設。他也表示，核二與核三電廠工程正依程序審查，並無提前決定或政策轉向。



NVIDIA執行長黃仁勳近日再度訪台，帶動AI投資話題升溫。隨著全球AI運算需求暴增，外界關注台灣能否在產業供應鏈與能源供應間取得平衡。對此，龔明鑫今日受訪時表示，AI發展速度極快，相關產能幾乎被各大企業搶購，顯示台灣在半導體與AI硬體製造上仍具核心優勢。政府將持續協助產業投資、人才培育及電力基礎建設，“確保AI發展的同時，也兼顧能源穩定與永續”。



近日有媒體報導指稱賴清德曾要求“經濟部”“不要再發展綠電”，引發外界對能源轉型方向的質疑。龔明鑫明確駁斥，強調“絕對沒有這樣的事情”。他指出，“經濟部”推動政策的兩項原則是依法行政，以及依據賴清德政見轉化為具體政策。“綠能發展是長期方向，“經濟部”不會因一則報導或外界揣測而改變立場。”龔明鑫強調，再生能源對提升能源自主、降低碳排與吸引國際投資至關重要，政府將穩健推進相關計劃。



至於核能議題，龔明鑫表示，外界關注的核二、核三廠並無“提前重啟”或“延役”決策。台電已完成現況評估報告並送交“經濟部”，部內目前依正常程序進行簽核審查。“若確認安全無虞，就會依法核准，讓台電啟動後續工程。”他強調，一切依法辦理，“沒有政策轉向，也不會逾越程序”。



龔明鑫指出，AI產業的高速發展與能源政策息息相關，政府將在產業動能與永續轉型之間維持平衡。“AI、綠能、核電並非對立，而是不同面向的國家策略，”他說，“經濟部”會在穩定與創新之間找到最佳節奏，確保台灣在新一波科技競賽中持續領先。”