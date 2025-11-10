綠高雄市長初選今起跑　賴瑞隆盼別傷和氣

綠委賴瑞隆。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月10日電(記者 俞敦平)爭取2026民進黨高雄市長提名的民進黨籍“立委”賴瑞隆，今日於“立法院”受訪時表示，將依黨內程序完成登記，強調初選只是民主過程，團結才是目標。他呼籲黨內同志“君子之爭、點到為止”，不要因競爭傷和氣，並指出民進黨的制度是團結的力量。他表示，自己將以政績與責任感延續高雄的發展。



民進黨今起至14日開放高雄市長初選領表登記。新潮流系賴瑞隆於今日受訪時宣布，將於黨部規定期限內提交登記，並以“向高雄市民報告願景”為己任。他回顧自己曾任新聞局長、海洋局長，進而在“立法院”為高雄爭取超過新台幣6,000億元的建設、19次獲公督盟優秀“立委”肯定。他說，“這些不是個人的成績，而是高雄市民長期給予的信任，我有責任把它延續下去。”



談到黨內競爭，賴瑞隆指出，雖然初選在即，但黨內同志皆為兄弟姊妹，“競爭不該成為分裂。”他反覆強調“制度即保障”、“尊重程序，拒絕私下協調”，並呼籲黨內以“點到為止”的姿態完賽。他說，只要初選結束，全黨必須團結一致，才能在2026年守住高雄。



對於派系協調的傳聞，他澄清與綠委許智傑關係良好，但表示“既然制度訂好了，就照程序走”。他認為，黨內不是談誰靠誰，而是在制度下選出最適合的候選人。“我們並不依靠私下協議，而靠的是公開、公平的程序。”



在談到可能的中國國民黨對手、“立委”柯志恩時，賴瑞隆指出，高雄選民期待的是穩定、延續與進展，而非政策走向的倒退。“人民最不希望的是回到親中或親共的路線。”他強調，綠營必須守住“台灣、自由、民主”的立場，並以務實治理為對手參考。



賴瑞隆透露，將於近日以極簡形式完成登記，拋開動員與鋪陳，“初選不是動員比賽，而是信任檢驗。”他表示，初選過後，所有參與者都應回到共同戰場，“衹有團結，才能讓高雄繼續前進、繼續進步。”