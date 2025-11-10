非洲豬瘟仍疑慮　張善政提根本解決之道

桃園市議員楊朝偉10日質詢桃園市長張善政。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月10日電（記者 盧誠輝）台中市的養豬場爆發非洲豬瘟，經過15天的禁運、禁宰限制後，全台7日開始恢復豬肉市場買賣，但廚餘養豬禁令仍未解除。中國國民黨籍桃園市議員楊朝偉10日在桃園市議會針對廚餘養豬禁令議題，詢問國民黨籍桃園市長張善政的看法？張善政認為，應提高廚餘養豬的安全機制，才是根本解決之道。



桃園市議會10日召開第3屆第6次定期會第22次會議市政總質詢，張善政率領桃園市政府各局處首長到場備詢。楊朝偉針對雲林縣和宜蘭縣已宣布將永久禁止廚餘養豬一事，詢問張善政的看法。



張善政表示，桃園的養豬戶以飼養黑毛豬為主，而黑毛豬過去習慣上都是以廚餘在餵養，若全面禁止廚餘養豬將導致養豬成本增加，且飼料與廚餘的成分不同，而就他瞭解，養豬戶反映用廚餘養出來的黑毛豬的肉質會比較有油脂，而飼料若要達到和廚餘一樣的效果，飼料的成本也勢必會調整。



張善政指出，桃園市政府目前當然會配合“中央”政策，雖然不用廚餘養豬是全台性政策，但他希望針對廚餘的使用能有比較安全的管道，因為現在要怎麼證明廚餘有經過蒸煮衹有經過照片上傳，但照片上傳並無法確認廚餘蒸煮確實有超過90度以上的溫度，所以目前照片上傳的機制有很大的漏洞。



張善政強調，未來廚餘若想要恢復使用，必須在安全機制上做更好的設計，他還是期待“中央”應考慮廚餘養豬能夠有更安全可靠的方法，才是根本解決之道。