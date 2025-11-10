黃國昌：賴清德快說清楚重啟核電時程表

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月10日電（記者 鄭羿菲）外傳賴清德要求2027年前處理好核三重啟議題，但府方駁斥，未定任何重啟時間表。台灣民眾黨主席黃國昌10日表示，賴清德與其發聲明駁斥媒體報導，不如把民進黨對重啟核電的態度與時程表，說清楚講明白。不要因為故步自封的意識形態，導致重啟時間過度延宕。



媒體報導，賴清德近日找“經濟部長”龔明鑫談到能源議題，指示應於2027年前處理好核三重啟問題，但府方當天發聲明駁斥，賴清德從未指示或訂定任何重啟時間表。



今年8月23日舉行的核三重啟公投，最終同意票為434萬1432票、不同意票151萬1693票，同意票未達門檻，公投案不通過，但同意票數高出不同意票近三倍，引起熱議。



台灣民眾黨“立委”黃國昌辦公室10日召開“違法企業拿補助 “經濟部”縱容不追回”記者會，黃國昌出席。



黃國昌表示，今年823的核三重啟公投，台灣人民已發出非常宏亮的聲音，相信賴清德、民進黨政府應該都有聽到，但更重要的是要能聽進去。賴清德在823當晚開記者會已清楚說了，“核安會”要趕快制定重啟相關的審查規範，台電要趕快自主評估，台電的評估似乎已出爐，認為核三確實具有重啟的條件。



黃國昌提醒，重要的有2件事，一、台灣正在缺電，不要再騙台灣人沒有缺電，民進黨政府無論是被既有意識形態綁架，還是單純行政效率非常差，都要趕快解決，人民在缺電、產業需要電是政府責無旁貸的責任，不要因為故步自封的意識形態，或單純行政怠惰，導致重啟時間過度延宕。