高雄綠初選開跑　林岱樺：會去登記相信制度

綠委林岱樺受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月10日電(記者 俞敦平)民進黨“立委”林岱樺今日於“立法院”受訪時表示，將在黨規定期限內完成2026年高雄市長初選登記，強調會以政策與願景向市民報告、不打人身攻擊。面對助理費案遭起訴，她再度喊冤，表示清白並依法答辯，對司法結果有信心。對黨內初選，她也呼籲尊重程序與公平原則。



民進黨今起至14日開放高雄市長初選領表登記，林岱樺受訪表示，將於期限內完成登記，並以政策與願景作為競選主軸。她說，民進黨是民主政黨，應透過制度選出最強候選人，衹有正面競爭，才能整合出最強的高雄隊。



外傳林岱樺並非賴清德青睞的人選，加上助理費案纏訟，政治壓力沉重。對此，她強調自己依法應對、問心無愧，並指出檢調起訴“荒腔走板、不實不法”，對不利事證誇大、對有利證據卻刻意忽略，甚至拒絕提供完整卷證給法院。她表示，將堅定走司法程序，讓事實還原。



林岱樺在談話中表現出以清白面對制度、以制度回應壓力的態度。她認為，越是困難的時刻越應堅持信念與程序，也期盼社會看到願意面對壓力、誠實負責的政治人物。她並提到，高雄已經走出派系包山包海的時代，現在是市民主導的時代，政治應回到人民的選擇。



針對媒體報導黨內有聲音質疑初選公平性，她強調，賴清德已多次在中執會上明確表示，將確保初選“公平、公開、公正”，自己完全信任中央決策，沒有疑慮。她也對外傳“不受青睞”一說語氣平穩地回應，表示不認為有這樣的問題，強調黨內機制成熟、程序完備，真正重要的是讓制度說話。



林岱樺最後表示，登記完成後將持續向市民報告政見，聚焦城市發展與產業轉型。她說，相信制度，也相信高雄市民的智慧，未來要靠團隊與市民一起前進。