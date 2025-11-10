賴要拚觀光　許淑華：業者建言別再充耳不聞

南投縣長許淑華主持縣務會議。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月10日電（記者 方敬為）賴清德上周宣示推動台灣整體觀光發展，並喊出“2030年達到新台幣兆元產值”目標。對此，中國國民黨籍南投縣長許淑華今天對此表示，樂見賴終於對台灣觀光發展表態，並有政策方針，呼籲民進黨政府在觀光發展方面，要緊密與地方合作，由下而上整合各地方的觀光旅遊發展需求，務必廣納建言，否則面對嚴重的觀光逆差，很難突圍。



賴清德7日出席“2025 ITF台北國際旅展”開幕致詞表示，政府與民間應團結合作、善用好山好水、美食美景與多元文化，並宣布將組“觀光國家隊”推動台灣整體觀光發展。去年境內觀光產值已達新台幣8378億元，將以“2030年達到兆元產值為目標”。



許淑華10日主持縣務會議，對於賴清德拋出發展觀光成為兆元產業的目標，會後受訪表示，從賴清德就任以來，她就多次喊話應對台灣的觀光發展提出具體的方針與政策目標，樂見賴終於有所表態。她也期待民進黨政府要落實賴清德所說“中央、地方攜手合作”，否則若按照過去一貫的本位主義，恐怕又會出現許多政策盲點，事倍功半。



許淑華表示，全台公私單位要合作發展觀光，政府一定要廣納建言，各地方有不同的觀光亮點、優勢、區為以及需求，所以台灣的觀光要達到整體發展，必須由下而上整合各地方的觀光旅遊發展需求，不能再如同過去，“交通部”“觀光署”但憑數據或理論出發。



許淑華提到，民進黨政府在發展觀光經常自我設限，對於觀光旅遊業者的建議，經常充耳不聞，她希望相關問題要有所轉變，否則恐怕難以突破，她舉例，政府每每對外行銷台灣的觀光，永遠都衹有台北101、南投日月潭、嘉義阿里山，對海外遊客而言，吸引力實在有限。如何創新行銷，各方建議必須聽進去。



除了加強與地方政府及業者的合作，許淑華另提出2點短期建議，首先是，妥適對社會大眾說明，台灣的觀光旅遊人均消費及住宿費用的價格帶，與國際觀光旅遊的行情相比，其實並未不合理，短時內可以設法扭轉民眾對台灣觀光旅遊成本偏高的印象，增加旅遊意願。其次，“觀光署”現階段能夠具體規劃各個縣市的季節性活動，設法將各地觀光亮點與優勢串聯起來，才有助後續的整合行銷。