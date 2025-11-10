高雄傳產景氣差　綠委要官方當教練打團體戰

綠委林岱樺。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月10日電(記者 俞敦平)已宣示投入2026年高雄市長初選的民進黨“立委”林岱樺，今日在“立法院”經濟委員會審查《企業併購法》修正草案時，指出政府修法偏重大企業、忽略傳產與中小企業需求。她以高雄金屬扣件產業為例，主張“企業要打群架、政府要當教練”，要求建立控股與輔導機制，整合研發、資金與行銷，讓七成勞動人口也能分享到成長成果。



10日，“立法院”經濟委員會審查《企業併購法》部分條文修正草案。“經濟部長”龔明鑫應邀出席報告並備詢。



林岱樺質詢龔明鑫時表示，現行思維過度聚焦資本市場與大型企業，對傳產與中小企業的升級缺乏設計；政府不應只讓“企業變大”，更要讓“產品變強”，“企業要打群架，政府要當教練，不該只是旁觀者。”



林岱樺以高雄金屬扣件為例指出，高雄約有一千五百家業者、年產值逾九百億元，出口量占全台六成，但普遍面臨規模小、接班難、利潤低、市場外移等結構性壓力。“科技業賺到爆、傳產卻賠到慘，七成勞動人口感受不到經濟成長，這才是政府必須面對的現實。”林岱樺說，“中央”在推併購時應同步設計為中小企業量身打造的整併工具。



林岱樺主張由民間先整合產業鏈，政府再以“產業控股公司”形式投入資金、技術與國際行銷資源，協助研發升級與通路拓展；並要求併購過程納入勞工保障條件，避免以資遣作為提升效率的代價，透過優退、回聘與數位化留存師傅經驗，讓技術血脈得以延續。



在時程上，林岱樺要求“經濟部”一個月內提“中小企業併購輔導與研發補助配套方案”、兩個月內完成“產業控股轉型行動計劃”，並請“國貿局”與外貿協會於明年上半年啟動非紅供應鏈國際推廣計劃，協助高雄產業精準對接高值買家與海外展會。



龔明鑫回應，“經濟部”推動的產業控股方向與林岱樺理念一致，將研擬具體KPI並導入技術、行銷輔導措施，確保整併不影響勞工權益。



林岱樺在質詢中多次以高雄傳產為例，強調產業升級應兼顧勞工權益，政府應成為協助者而非旁觀者。她指出，傳統產業是高雄經濟的重要支柱，若能在政策與制度引導下完成轉型，不僅能提升競爭力，也能讓產業與勞工共同受益。