黃國昌爆料違規企業還領補助　批官方放水

民眾黨團總召黃國昌10日召開記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月10日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌10日指控“經濟部”，“審計部”統計近5年接受《產業創新條例》補助的違法企業高達4000多家，但“經濟部”實際上有追回補助的僅1家，完全慘不忍睹。他批評，“經濟部”違法放水，要求說清楚、講明白。



台灣民眾黨“立委”黃國昌辦公室10日召開“違法企業拿補助 ‘經濟部’縱容不追回”記者會，黃國昌出席。



黃國昌表示，《產業創新條例》規定嚴重違反環保、勞工或食安法律且情節重大者，不得申請獎補助，已獲得者並應追回，但近5年被“經濟部”認定違法情節重大，並實際追回補助者，僅1家公司，不僅違反社會的常識，更是開後門放水。今年1月“經濟部”才說，會用更嚴格態度看待企業責任，非常會大內宣，但不僅沒有用更嚴格的態度，反而還縱容放水。



黃國昌說，依據“審計部”的統計，近5年接受《產業創新條例》獎補助的違法企業高達4000多家，政府總共補助256億餘元，其中“發生重大職災，造成41名勞工死亡”38家、“連續3年均有違法”84家、“違法案件達20件以上”38家，如果這樣不算嚴重，那什麼才算嚴重？



黃國昌指出，在“發生重大職災，造成41名勞工死亡”38家中，其中有4家企業被主管機關裁罰達100萬元以上，但“經濟部”、“農業部”及數位部均未列入情節重大處理，到底什麼樣算情節重大？更扯的是，在如此寬鬆的標準下，即便各法律主管機關已認定8家受補助企業違法情節重大，但“經濟部”以違法公司已進行改善為由，實際僅追回1家違法公司之補助，憑什麼如此放水？