中評關注：綠猛打鄭麗文　迴力鏢會射到自己

國民黨主席鄭麗文8日出席“白色恐怖秋祭追思慰靈大會”。（取自鄭麗文臉書） 中評社台北11月11日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席鄭麗文8日出席“白色恐怖秋祭追思慰靈大會”引爆政壇爭議，民進黨痛批敵我不分、配合“中共統戰”，但這場政治風暴卻意外讓民進黨在“反共”與蔣介石歷史評價間陷入兩難。鄭麗文一腳踏進白色恐怖與228歷史記憶的深水區，反倒揭示了台灣政治敘事的長期矛盾，民進黨過去以白色恐怖為批判國民黨威權的核心，如今卻成為最強調“反共護蔣”的政黨？



鄭麗文8日出席統派團體在馬場町舉辦的白色恐怖秋祭，活動追思名單中包含曾任“國軍”中將、後遭以“共諜”罪處決的吳石。民進黨發言人吳崢痛批，國民黨主席不該替“共諜”背書，形同配合“中共統戰滲透”，認為吳石身為“叛國者”、洩露軍情導致“國軍”潰敗，中共更以“密使一號”之名禮遇，鄭麗文此舉是混淆敵我界線。



然而，這場批判的延燒，也讓社會再度回頭檢視白色恐怖的歷史敘事權，民進黨長年以來強調轉型正義、批判蔣介石威權統治，但白色恐怖中確有相當比例受刑者為中共地下黨員或滲透組織。如今民進黨在批評鄭麗文祭拜“共諜”的同時，也必須面對自己過去多次紀念共產黨成員的事實。



馬場町紀念公園於1998年由民進黨籍前台北市長陳水扁設立，象徵白色恐怖受難者追思之地。隨後歷任綠營政府，包括蔡英文在2016年將5月19日定為“白色恐怖紀念日”，皆以人權與轉型正義為訴求，但民進黨內部許多人士過去在相關活動中所致敬的對象，包含共產黨員黃溫恭、謝雪紅等人。



民進黨籍“立委”范雲、台駐芬蘭代表林昶佐、台北市議員林亮君及社會民主黨籍議員苗博雅，今年5月19日也曾赴馬場町獻花，被新黨籍議員侯漢廷指出，這些人士所追思的名單中同樣有吳石等共產黨員，民進黨紀念白色恐怖時說是民主前輩，現在卻罵別人拜“共諜”，標準何在？



更具象徵性的，是2017年時任“行政院長”賴清德在臉書宣傳“白色恐怖政治受難者遺書特展”，其中就展示共產黨員黃溫恭的遺書；2019年時任“文化部長”鄭麗君也曾誦讀黃溫恭遺書、哽咽落淚。如今民進黨為批鄭麗文“祭“共諜”而高舉“反共”旗幟，客觀上卻等於重申了蔣介石時期“防共、反共”的正當性。這樣的角色反轉，正是本次事件的政治弔詭。

