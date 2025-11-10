許淑華拚南投觀光　3景區明年陸續開幕

南投縣政府開發太極峽谷觀光纜車設施。（南投縣政府提供） 中評社南投11月10日電（記者 方敬為）南投縣經濟以發展觀光與農業為主，但近年台灣觀光市場慘淡，民眾出境旅遊風氣興盛，形成巨大觀光逆差，加上陸客歸零，南投觀光業面臨挑戰。中國國民黨籍縣長許淑華為此推出3大景區建設，包括九九峰氦氣球園區、松柏嶺高峰觀景台“松嶺之星”、太極峽谷纜車等，預計明年起將陸續開幕。許淑華表示，希望透過新興景點，吸引更多海內外遊客走訪南投。



南投縣政府10日召開縣務會議，觀光處長陳志賢工作報告表示，縣府重點推動的3大景區建設，2026年起將陸續開花結果。九九峰氦氣球園區預計在今年12月開始氦氣球的裝修，明年的1月份辦理安全檢測及履勘相關作業，希望可以達到明年春節配合南投燈會活動展開試營運。



名間鄉松柏嶺高峰觀景台“松嶺之星”的部分，陳志賢說，平台主工程預計在今年11月底完工，與松柏嶺受天宮合作的交通接駁、遊客諮詢站等工程進度也已達到95%，使用執照也在申請當中，預計12月完成委外營運招商作業，目標希望在明年6月中旬能夠試營運。



陳志賢表示，竹山太極峽谷天梯園區的纜車工程也預計在明年進入全面開發階段，該景區是3個工程中最大規模新建案，園區面積達9.3公頃規劃3段纜車、4座起點在天梯遊客中心，竹林區則作為轉運站，在此分別銜接青龍瀑布和八卦茶園，串聯成環狀纜車遊憩點，合計長度約1.7公里。總工期是預計從2026年10月到2027年的6月，規劃在2031年試營運，投入總經費新台幣10億7832萬元。



陳志賢指出，太極峽谷纜車預期觀光效益，一個月遊客量可望帶來16萬9000多人次，門票收入約新台幣3388萬元，加上其他附屬設施與景區的串連等，每月遊客人次上看到25萬4000人，未來每年預估帶動約新台幣3.3億元觀光產值。



許淑華表示，她上任來強調經濟發展，而觀光旅遊業是南投縣的重點產業，南投以觀光聞名海內外，縣府也將南投定位成“觀光首都”，除了既有的景點設施、硬體設備環境要妥善維護，也要設法開拓新景點，不斷推陳出新，才能使觀光產業持續發展進步，3大景區建設明年將陸續開幕，希望透過新興景點，吸引更多海內外遊客走訪南投，促進南投觀光經濟發展。