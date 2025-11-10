高雄綠初選開放登記　許智傑先掃市場求支持

爭取民進黨高雄市長初選提名的綠委許智傑10日傍晚前往天天新黃昏市場掃街拜票。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月10日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選4搶1，黨中央10日起至14日開放領表登記。綠委邱議瑩首日就到台北搶頭香登記，不讓黨內對手專美於前，綠委許智傑10日下午到黃昏市場掃街，選擇走基層路線凸顯自己是“惦惦做事、足認真、有實力”的候選人。



民進黨10日起至14日開放初選區領表登記，民進黨高雄市長初選4搶1。綠委邱議瑩10日已早就到台北中央黨部搶頭香登記，綠委賴瑞隆預計11日登記，綠委許智傑預計13日登記，綠委林岱樺則稱會在黨部規定的期限內完成登記。



不讓黨內其他對手專美於前，許智傑10日傍晚前往高雄市三民區的天天新黃昏市場進行掃街拜票，選區在三民區的民進黨籍高雄市議員何權峰、無黨籍高雄市議員張博洋到場陪同。許智傑帶著一行人沿途拜票、發文宣、熱情握手問候。



許智傑受訪時表示，他預計13日前往台北登記，也會注意颱風襲台的情況。至於林岱樺、邱議瑩都已經開始舉辦大型造勢，被問及是否跟進?許智傑表示，他目前仍以說明會為主，當然造勢也會來規劃，他的造勢不會有遊覽車動員，請大家拭目以待。



由於民進黨籍高雄市長陳其邁日前曾要大家別當許智傑塑膠。許智傑不忘強調，他的外號是“小金剛”，陳其邁知道他是鋼鐵做的，不是塑膠，雖然他的大動作起步較晚，但上升速度最快，像滾雪球一樣，有望在最後決定時刻拔得頭籌。