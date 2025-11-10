在地人看綠桃園市長選將　何志偉是奇兵

府副祕書長何志偉。（中評社 資料照） 中評社台北11月10日電／2026年桃園市長人選備受外界關注，其中現任中國國民黨籍桃園市長張善政代表藍營爭取連任，民進黨籍不分區“立委”王義川、府方副祕書長何志偉，都是地方盛傳2026年民進黨桃園市長熱門人選。近來何志偉已勤走基層一段時日，不但有“小雞”議員掛出何志偉選市長的看板力挺，長年在桃園市經營的台灣民眾黨社會發展部主任張清俊日前也透露，自己跑地方行程的時候沒看到王義川，“反而是常常看到何志偉”。



根據《中時新聞網》報導，張善政2022年市長選舉大贏對手近13萬票，成功從鄭文燦手中讓桃園“重回藍天”，2024年再下一城，揮出6席藍委全壘打，加上今年桃園6藍委全挺過罷免危機，被視為3戰3勝，幾乎確定再次代表藍營參選2026年市長連任。



民進黨方面，自“前桃園王”鄭文燦被團滅後，聲勢大減，目前針對桃園市長選戰尚無確定人選，不過，近來何志偉走動勤快，常陪同或代表賴清德下鄉，也有“小雞”議員率先掛出“何志偉選市長”看板力挺。而何志偉日前也已鬆口“若有機會定將全力以赴”。



至於在地人怎麼看？王義川雖被傳出可能參選桃圖市長，但“活動力”似乎不足。民眾黨社會發展部主任張清俊上月接受廣播節目《POP大國民》專訪時被問到，“有看到王義川在桃園基層走跳嗎？”張回應，有看到王義川在青埔設立服務處，但“跑地方行程的時候，目前沒有看到王義川”，且他在個人地方行程中“反而是有看到何志偉”，也有看到有市議員拉布條，支持何志偉選桃園市長。張清俊表示，何志偉有說代表府在宗教這一塊經營，地方上很多公部門、市府辦的活動，何志偉有空都會在。



國民黨即桃園市議員凌濤日前在政論節目《觀點芹爆戰》節目中也說，何志偉有一些在地議員支持，他們覺得何志偉家族是有資源的，他最近也在跑宮廟。凌濤透露，“正國會”的人則對王義川的出線很悲觀，他們現在也覺得是何志偉。