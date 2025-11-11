黃敬平：鄭麗文盼三階段和解　被綠惡意扭曲

國民黨籍桃園市議員黃敬平。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月11日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席鄭麗文8日出席白色恐怖秋祭追思會遭綠營圍剿。國民黨籍桃園市議員黃敬平接受中評社訪問表示，鄭出席追思會主要目的是希望有進行三階段的和解，從台灣內部和解開始，擴大到國共和解，進而達成兩岸和解，但民進黨害怕鄭所帶領的國民黨因此坐大，才會昨是今非對鄭圍剿進行惡意政治操作，實在令人不齒。



黃敬平，中國文化大學中國大陸研究所碩士，高中時曾就讀“國防部中正國防幹部預備學校”（簡稱：中正預校），曾為國民黨吳志揚、陳學聖任“立委”時的幕僚，曾任媒體記者，2014年首度參選桃園市議員當選，2022年順利完成議員三連霸。



黃敬平指出，鄭麗文出席馬場町秋祭追思會時強調，“希望在台澎金馬這片土地當中，每個人不需要再為自己的政治信仰與認同，付出青春生命的慘痛代價”，鄭的用意是希望台灣能走出新的兩岸和解時代。而類似的話蔡英文在2016年當選當天也曾說過“沒人需要為他的認同而道歉”，所以鄭這番話其實和蔡當年那席話的意思根本就是殊途同歸。



他強調，兩岸原本就是血濃於水、同文同種，在這樣的狀況與氛圍之下，鄭麗文希望能從台灣內部的和解開始，再擴大到國共和解，進而達成兩岸和解的最終目的，這本來是很好的事，但民進黨現在卻卯起來圍剿鄭進行惡意政治操作，企圖藉此抹紅鄭，實在令人不齒。



黃敬平提到，馬場町公園是陳水扁在1998年擔任台北市長任內所設立，2000年公園落成後被時任台北市長馬英九定名為“馬場町紀念公園”，並正式對外開放。2016年蔡英文執政時期，“文化部”甚至還認定馬場町公園是白色恐怖時期的“不義遺址”，但民進黨現在卻昨是今非，難道為了攻擊鄭麗文就要去打臉過去的蔡英文政府嗎？

