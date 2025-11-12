林思銘：鄭麗文老幹新枝人事布局有利打選戰

國民黨籍“立法委員”林思銘。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月12日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席鄭麗文10日公布最新的黨務人事，由日前新任的考紀會主委張雅屏兼任大陸事務部主任。國民黨籍“立法委員”林思銘接受中評社訪問表示，從鄭廣納黨內各派系的老幹新枝人事布局看來，非常有利打選戰，相信2026地方選舉會大有可為，2028大選也能整合出一組最強候選人，讓國民黨重返執政。



鄭麗文上任後的“老幹”人事布局目前包括由國民黨前秘書長李乾龍擔任副主席兼任秘書長，前黃復興黨部主委季麟連、國民黨前大陸事務部主任張榮恭、前馬英九基金會執行長蕭旭岑擔任副主席，南投縣工策總幹事李哲華任副秘書長兼組發會主委，國民黨前副秘書長兼組發會主委張雅屏任考紀會兼大陸事務部主任。



另外“新枝”人事布局則包括由藍委吳宗憲任文傳會主委、國民黨前基隆市議長宋瑋莉兒子林益諄任文傳會副主委、藍委牛煦庭和國民黨籍新北市議員江怡臻任國民黨發言人、音樂製作人王安國任文傳會新媒體部主任、韓國瑜2020大選的隨行發言人及高雄市長任內的市長室機要李昶志任青年部主任、有“國民黨AI女神”封號的董佳瑜任國際部主任。



林思銘指出，鄭麗文雖然才剛上任，但從目前老幹新枝的黨內人事布局看來，非常有利國民黨在2026打選戰。尤其是鄭麗文任命李乾龍擔任秘書長就是希望能先求穩再求好，這從地方黨部僅有桃園市、台中市、新竹市、苗栗縣和南投縣等5縣市主委換人外，其他17縣市的黨部主委全部留任就可充分看出，鄭已開始布局2026地方選舉。



他強調，相信在鄭麗文的帶領下，國民黨2026地方選舉一定會大有可為。至於2028大選，因會涉及到個別候選人的個人魅力，因此黨中央應該比較會站在輔佐的角色，但他相信鄭麗文一定能夠在藍白間整合出一組最強的候選人，讓國民黨在2028能重返執政。

