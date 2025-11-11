賴反對推進統一　吳子嘉：“違憲”說法很奇怪

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北11月11日電／賴清德10月29日主持11月份將官晉任授階典禮，首度公開表達“反對推進統一”的態度，並強調投資“國防”就是投資和平，強化“國防”不是挑釁，是為了維持現狀，守護台灣的民主與生活方式。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉11日在網路節目指出，“中華民國憲法”是為因應統一，而賴這話講出來有語病，“完全跟憲法”不合，這叫“違憲”，認為賴的說法非常奇怪。



賴清德在當時致詞指出，大陆當前持續在台灣周邊海空域進行灰色地帶進入，對“國防”安全造成壓力，台灣要堅定地“反併吞、反侵略、反對推進統一”。投資“國防”就是投資和平，持續推進不對稱戰力，導入先進科技與裝備，朝新訓練、新思維、新裝備、新科技等方向前進，讓軍方更現代化與彈性化。



針對賴清德的言論，吳子嘉11日在網路節目《董事長開講》中指出，賴指出了兩件事情，一個是要維持現狀、另一個是要反對推進統一。吳子嘉也引述“中華民國憲法”增修條文進一步說明：“‘中華民國憲法’第一句話就告訴你為因應國家統一前之需要，這什麼‘憲法’，我們‘中華民國’的‘憲法’叫統一‘憲法’。”



對於賴稱“反對推進統一”，吳子嘉也質疑，“中華民國憲法”不是為因應統一嗎？怎麼你現在反對統一呢？這不是很奇怪的事情嗎”，吳子嘉強調，“中華民國憲法”叫統一“憲法”，就像《國統綱領》、《兩岸人民關係條例》、“憲法”增修條文也是，都“因應統一前之需要”。



吳子嘉也說，根據“中華民國憲法”，未來是要統一的，結果賴公開反對推進統一，“這就很奇怪，完全跟“憲法”不合，這叫“違憲”，而“違憲”就是非常奇怪的一件事，賴這話講出來有語病。



吳子嘉補充，不過賴的文字有一個技巧，“反對推進統一，等不等於反對統一？”“中華民國憲法”就是擺在這邊了，那賴現在卻反對“憲法”，應該要跟大家介紹、交代，不是講完就算。



吳子嘉也強調，當天賴是在閱兵時講的話，他也特別挑出來跟大家討論，因為外界這兩天都在關注國民黨新任主席鄭麗文，“不知道賴正在幹一個大事情，他反對統一”。