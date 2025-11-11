中颱來襲花蓮成焦點　卓榮泰盼防颱步調一致

“行政院長”卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月11日電（記者 鄭羿菲）颱風鳳凰襲台，日前因馬太鞍溪堰塞湖潰堤導致嚴重災害的花蓮光復鄉再度成為輿論、政治攻防焦點，花蓮縣政府遭質疑發布紅色警戒與中央不同步、慢半拍。“行政院長”卓榮泰11日意有所指地說，希望地方政府能依照“中央”應變中心發布的訊息，做統一規劃。



“農業部”林保署花蓮分署9日晚上8點半預告，10日上午7點馬太鞍溪堰塞湖警戒值將升級為紅色緊戒，而花蓮縣政府直到10日上午7點45分宣布光復鄉停班課、8點啟動一級應變、下午1時才要撤離，遭輿論質疑宣布停班、停課慢半拍。



“行政院長”卓榮泰11日赴“立法院”施政報告並備詢。



卓榮泰會前接受媒體訪問表示，颱風又來襲，他要求這次要與過去的經驗連結在一起，希望由“中央”應變中心統一發佈所有提醒地方政府應該注意的事項，如昨天早上7點已發佈光復鄉的紅色警戒，昨天傍晚5點半發佈海警、今天早上5點半發布陸警，希望地方政府能依照“中央”應變中心發布的訊息，做統一規劃。



卓榮泰說，目前垂直避難人數已達4150人、撤離疏散達2148人、收容安置有659人，希望地方政府對所有撤離避難及收容的民眾給予妥善照顧，“中央”也會隨時給予必要協助。