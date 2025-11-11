吳宗憲嗆卓榮泰自認大法官　成法律系笑話

藍委吳宗憲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月11日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”吳宗憲今日質詢“行政院長”卓榮泰，兩位法律人就“行政院”不執行“立法院”三讀通過法案”展開激烈交鋒。卓榮泰指藍營封殺大法官人選，導致“釋憲”機制停擺；吳宗憲隨即反擊，嗆說“陪你去府請命，請賴清德趕快提名”。後段他又酸卓榮泰“成了法律系學生的笑話”，卓榮泰則回應“也有教授打電話給我支持我”。兩人唇槍舌劍，最後誰不讓誰只能互嗆以“歷史自有公斷”結束這段質詢。



吳宗憲首先針對“行政院”未執行“立法院”三讀通過的警消待遇修法發起質詢，質問“行政院長”卓榮泰“是不是違法”？他舉兵役與稅法為例，強調在大法官未宣告“違憲”前，法律仍具效力，“行政院”不能以“釋憲”中”為由拒絕執行，“你不是大法官，不能自己判定法律違憲”。



卓榮泰回應，“行政院”依法行政必須兼顧“憲法”與預算法規，“若“立法院”通過的法案未指出資金來源或有“違憲”疑慮，就必須等待“釋憲”結果”。他強調，“行政院”遵守憲政體制，並非逃避執行。



雙方唇槍舌劍。吳宗憲追問，“那是不是你在當大法官？”卓榮泰回，“我只是等待大法官‘釋憲’。”吳宗憲語氣轉為強烈，回道，“那我陪你去府請命，拜託賴清德趕快提名大法官！”卓榮泰反嗆說，“府不是想去就能去。”



爭論進一步延伸到大法官人事空窗問題。卓榮泰指出，藍營在“立院”否決人選，導致“釋憲”機制卡關，“這不是‘行政院’的責任”。吳宗憲反駁，“‘立法院’有實質審查權，‘立法院’不是橡皮圖章”。



最後，吳宗憲諷刺地說，“現在法律系學生在課堂上拿你當反面教材，講權力分立時都在笑你。”卓榮泰回應，“也有教授打電話給我，說應該堅守‘憲法’立場。”質詢尾聲雙方沒有共識，吳宗憲強調“歷史自有公斷”，並轉入其他議題。