吳宗憲批軍方採購荒謬　狂買武器卻招不到人

藍委吳宗憲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月11日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”吳宗憲今日質詢“行政院長”卓榮泰時，痛批政府防務預算編列失衡，指防務支出暴增卻讓軍人待遇停滯、民生資源被排擠。他舉出“五萬塊買椅子、一百二買瓶水”的採購亂象，表示政府“買爆武器卻招不到人”。卓榮泰回應，防務支出是依據“財政能力與防務需求”編列，會兼顧財政紀律與戰力平衡。



“行政院長”卓榮泰今天繼續前往“立法院”進行施政報告並備質詢。吳宗憲質詢他時，對於政府將大筆經費投入軍備採購，卻忽略基層軍人待遇與民生支出提出質疑。其中，2026年“國防”總預算加上特別預算將達九千億元，2030年更預計占GDP五%、約一.四三兆元，恐排擠教育、醫療與社福預算。



吳宗憲強調支持強化防務，但反對“花錯地方”。他指出，“防務要強化我百分之百支持，但不能把國家花窮。”接著痛批採購離譜，“五萬塊買一張椅子，一百二十塊買一瓶水，刪掉五十億拿去加薪不是更好？”並強調軍心士氣來自合理薪給與尊嚴，而非堆疊昂貴裝備。



針對部隊現況，吳宗憲指出軍方編現比偏低，基層人力不足、招募困難，這才是防務結構真正的隱憂。“軍校招生今年好轉，是因為有加薪，證明加薪比買新武器更能強化‘國防’。”他質疑政府一面大幅舉債編列特別預算，一面讓軍人待遇停滯，形同“債留子孫、窮了軍人”。



卓榮泰回應，政府調整防務支出是根據“財政能力與防務需求”雙重考量，未來會持續兼顧“人、裝備、維護”三要素，以維持防務戰力與財政永續的平衡。他表示，防務支出增加不等於浪費，而是為應對國際安全局勢的必要投資。



吳宗憲最後強調，防務安全固然重要，但“防務安全不能帶來財政崩潰，也不能讓軍人受害”，呼籲政府務實檢討防務支出結構，“不要讓買爆武器成為軍人和人民的負擔”。