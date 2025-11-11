鍾東錦招商2410億元　打造苗栗科技大城

苗栗縣長鍾東錦11日苗栗縣議會進行施政報告。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗11月11日電（記者 盧誠輝）無黨籍苗栗縣長鍾東錦11日到苗栗縣議會進行施政報告時表示，苗栗縣政府今年共招商達新台幣2410億元，希望能透過積極招商與產業布局，持續塑造苗栗在地優勢、培養發展體質，打造苗栗科技大城。



苗栗縣議會11日舉行第20屆第6次定期會，鍾東錦率領苗栗縣政府各局處首長到場進行施政報告並備詢。



鍾東錦指出，面對美國關稅政策調整及“中央”刪減地方一般性補助款的艱鉅挑戰，苗栗縣政府除積極表達立場及尋求因應措施外，各項縣政建設的推展也沒有停滯，其中在招商方面，苗栗縣政府今年招商金額已達2410億元。他希望能持續涵養苗栗的產業環境，繼續儲備苗栗未來的招商優勢。



鍾東錦提到，今年度包括聯合環球股份有限公司投資20億元在竹南新建的廠辦大樓6月將竣工啟用；台灣富士紡精密材料股份有限公司及怡何有限公司分別投入13億元及10億元的廠房也在近期啟建動土；加上群聯電子將在苗栗投資22億元、瑞昱半導體也將投入31億元，不久後，都將為苗栗帶來充沛的就業機會及產業發展前景。



鍾東錦強調，希望透過苗栗縣政府的積極招商與產業布局，能持續塑造苗栗在地優勢、培養發展體質，繼續朝向打造苗栗科技大城的目標邁進。