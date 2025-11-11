藍委追台美關稅談判進度　官員回答模糊

藍委賴士葆。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月11日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”賴士葆今日質詢聚焦台美關稅談判進度，批評政府談判牛步、答覆模糊，形容“經濟部”“打太極”。他質疑外界傳聞“要等習特會後才會定案”，但雙方已於APEC會面仍無結果，諷刺“難道要等明年四月再談？”“經濟部長”龔明鑫對此回應說，談判已進入最後階段，但仍需雙方協調，時間無法由“我方”單方面決定。“行政院長”卓榮泰則表示，政府會持續與美方保持密切溝通，盡快推進相關程序。



“行政院長”卓榮泰今天繼續前往“立法院”進行施政報告並備質詢。賴士葆質詢時指出，賴清德早在10月就宣稱“台美關稅談判將有好消息”，但一個月過去毫無進展，韓國、日本都已完成協定，“台灣卻還在咕咕咕”，批評政府談判牛步、缺乏時程。



賴士葆進一步指出，外界流傳“要等習特會之後才會定案”，但特朗普與習近平在APEC會面後仍未有實質結果，“難道要等到明年四月再見面時才決定嗎？”他批評政府以“國際變數”為借口拖延談判，質疑行政團隊消極、缺乏推進力。



對此，“經濟部長”龔明鑫回應，台美關稅談判“已進入最後階段”，但強調“仍需雙方協調，非“我方”單方面能決定”。他表示，台灣團隊與美方持續保持聯繫，將“在最短時間內推動協定落實”，但也提醒“國際局勢變化快速，行政部門必須審慎處理”。



賴士葆聽後語帶諷刺地追問：“你們老是說最近，‘recently’是多快？”他強調，政府應提出明確時程與進展報告，不應再以模糊字眼回應民眾。卓榮泰則回應，“行政院”已責成相關部會積極推進，將“依照台灣利益與貿易現況，尋求最快、最穩妥的解決方案”。