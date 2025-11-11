AIT將會鄭麗文　藍黨團重申軍人加薪立場

國民黨團書記長羅智強。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月11日電（記者 俞敦平）新任中國國民黨主席鄭麗文將與美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）會面，外界預期防務經費將成焦點。對此，國民黨“立法院”黨團書記長羅智強對相關提問未正面回應，轉而強調民進黨“卡‘國防’預算”、拒編軍人加薪是“踐踏‘立法院’與軍隊尊嚴”，呼籲政府依法補齊預算，以免造成戰力漏洞。



根據媒體報導，谷立言本週將與鄭麗文會面，外界預期雙方將討論防務經費、兵力結構與台美防務合作等議題。由於美方近期多次表達對台灣防務支出與戰備強化的關切，這場會談被視為觀察藍營防務立場的重要指標。



在今日的國民黨團記者會上，媒體詢問黨團是否已針對此事形成統一立場，或是否會透過鄭麗文向AIT傳達國民黨對防務預算的看法。羅智強未正面回應問題，隨即轉向闡述黨團對防務經費的基本立場。



羅智強表示，軍隊“編現比嚴重不足，造成戰力漏洞”，提高軍人待遇是當務之急。但民進黨政府“硬是不肯依法編列軍人加薪預算”，形同“踐踏‘立法院’尊嚴，也踐踏軍隊尊嚴”。羅智強指出，這種做法不僅影響部隊士氣，更在防務體系中造成“雙重破口”，既削弱軍隊，也損害制度。



他批評民進黨政府“口口聲聲說要強化防務，實際上卻卡預算”，並強調軍人加薪已獲“立法院”通過，“政府卻拖延不執行”。羅智強說：“這踩了兩條紅線──一、是踐踏“立法院”的尊嚴，二、是踐踏軍方的尊嚴。”



羅智強進一步指出，美方多次表達對台灣戰備的關切，但民進黨卻“連軍人加薪都不肯補齊”，與美方期待背道而馳，“要加強防務，前提是要尊重軍人、尊重制度”。他表示，防務預算整體金額可由社會公眾討論，但“軍人加薪應依法行政、盡速編列”，這是政府的基本責任。



對於黨團是否已就防務經費或防務合作議題進行內部協調、或是否會向AIT表達立場，羅智強未再回應。