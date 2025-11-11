林祖嘉：特朗普行事作風某種角度看是獨裁者

國民黨智庫“國政基金會”經濟組召集人林祖嘉。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月11日電（記者 張穎齊）美國對台課20%＋N關稅，最終稅率遲未出爐。前“國發會主委”、中國國民黨智庫“國政基金會”經濟組召集人林祖嘉11日表示，美國總統特朗普的經貿主張皆高度不確定，全球貿易秩序天下大亂，台灣應避免一味“抱美大腿”，應兼顧傳統產業與服務業發展，並肯定政府近期普發現金政策可在短期內刺激內需。



林祖嘉並以美中經貿局勢為例，特朗普的關稅政策，並不在意法律限制，就算“最高法院”取消關稅，特朗普也會想出別的名目來課，特朗普個性強勢、行事獨斷，某種角度看是獨裁者，將使全球供應鏈與國際貿易面臨長期震盪。



前“國發會主委”、中國國民黨智庫“國政基金會”經濟組召集人林祖嘉11日接受“國政基金會”教文體育組召集人陳學聖、清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇的“志聖鮮思”網路直播節目訪問。



林祖嘉指出，政府普發1萬元新台幣現金約可刺激GDP成長0.2至0.4%，民間消費現在太弱，“國旅”不振，有2300億元釋出，對內需會有幫助。



針對外界質疑民進黨政府在關稅上對美低姿態，林祖嘉說，現在抱著人家大腿，人家就會把腿搖來搖去，要瞭解目前台灣出口成長集中於電子與AI產業，傳統產業則非常慘淡，平均薪資雖上漲，但主要受益者仍是高科技領域，服務業700萬人仍在苦撐，觀光、小吃、零售業狀況都不好。



至於房市與股市的對比走勢，林祖嘉分析，近來股市因AI題材大漲，但房價相對平穩，這是對的，不能再漲。過去房、股同漲的時代已過，現在台積電與AI題材支撐股價，但台泥、中鋼、台塑化等傳產股一動也不動。



在兩岸經貿交流部分，林祖嘉認為，政府應審慎評估開放陸客與陸生來台，大陸4萬名學生來台，學雜費就有40億元，陸客觀光更可帶來1500億元效益。相較東南亞旅客停留時間短、消費力低，若恢復兩岸交流，對台灣觀光與教育產業都有顯著助益。