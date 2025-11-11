綠委關切巨大案　龔明鑫稱美盼台官方別介入

“行政院長”卓榮泰（左）與台“經濟部長”龔明鑫（右）接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月11日電（記者 鄭羿菲）巨大（Giant）機械在台灣製造的自行車、相關零件及配件，9月遭美以“涉及強迫勞動”發布暫扣令。台“經濟部長”龔明鑫11日表示，美方明確強調這是個案，希望我們政府先不要急著介入，後續巨大也與美國有見面、說明，這只是暫時處分，最後結果還未判定。



美國海關暨邊境保護局（CBP）9月24日對捷安特母公司巨大輸美自行車與零件發布暫扣令（Withhold Release Order， WRO），指控巨大存在強迫勞動疑慮。



“行政院長”卓榮泰11日赴“立法院”施政報告並備詢。



民進黨籍“立委”莊瑞雄問及，業者來求助的時候，代表是慌了，巨大的事件，“經濟部”實質上介入協助了什麼？有沒有跨部會機制，一起幫企業理清事實、改善台灣的企業制度？



龔明鑫回應，美方之前有馬上跟我們討論這件事，他們強調是個案，是巨大與CBP兩造，希望我們政府先不要急著介入，“經濟部”有幫忙介紹律師看後續怎麼處理，後續巨大也與美國見面、也做了說明，而這個暫扣令是暫時處分，最終結果還未判定。



莊瑞雄提醒，這件事非同小可，從最壞的情況來看，除了影響巨大的營收外，貨物卡在那邊3年，光是捷安特一家可能就蒸發掉新台幣30億元，影響的不是衹有這家公司，還有整條供應鏈都會被拖下去。