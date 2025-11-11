林祖嘉：鄭麗文強調中國人　藍具機會與挑戰

左起清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇、國民黨前大陸事務部主任林祖嘉、前藍委陳學聖。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月11日電（記者 張穎齊）針對中國國民黨主席鄭麗文的兩岸政策，以及8日出席“1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會”引發的效應。前“國發會主委”、中國國民黨前大陸事務部主任林祖嘉11日表示，鄭麗文與歷任主席相比更強調中國人，在兩岸論述上更開放、更直接，這對國民黨是挑戰也是機會，但仍需時間觀察。



前“國發會主委”、中國國民黨前大陸事務部主任林祖嘉11日接受“國政基金會”教文體育組召集人陳學聖、清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇的“志聖鮮思”網路直播節目訪問。



林祖嘉表示，他7日出席“習馬會”研討會，觀察到鄭麗文與以往國民黨主席不同，強調兩岸同為中國人，對中國文化與民族的連結更為坦率。



林祖嘉指出，國民黨內目前存在兩種聲音，到底要靠向主席？還是靠向基層黨員？最終仍是候選人與選民的距離最重要。若黨主席的論述與社會主流意見不同，就需調整，未來黨中央與縣市候選人之間如何磨合，將成為關鍵課題。



他並指出，美國在台協會（AIT）近期將與鄭麗文會面，關注“國防”與外交議題，這是很快會來的考驗，美國對台防務預算占GDP3.32%的議題早已施壓，鄭麗文若要平衡兩岸關係、又兼顧“國防”自主，這會是很艱難的挑戰。鄭麗文熟悉兩岸事務，但未來“國防”與國際經濟壓力都會接踵而至。



林祖嘉指出，國民黨的4位副主席季麟連、張榮恭、蕭旭岑、李乾龍，都與兩岸事務密切相關，可見兩岸仍是黨務的主軸。他呼籲黨內對“共諜”吳石案應提出更完整的歷史論述，避免被貼上“親中”標籤。其實鄭麗文講得蠻好，她是站在更高的角度，用更寬廣的心看待70年前白色恐怖與“共諜”事件。兩岸應該和解，而非繼續撕裂。

