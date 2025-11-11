高雄市總預算審查爆衝突　藍綠包圍主席台

高雄市議會行明年度高雄市總預算等交付審查的議程，藍綠衝上主席台表達意見，議程也因此中斷。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月11日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿將卸任，最後一年的高雄市政府總預算11日要交付議會審查，藍綠為此都甲動展開攻防。藍營除了展開冗長的提問打拖延戰術，最後藍綠都衝上主席台，藍高喊“退回預算”，綠喊“交付審查”，雙方僵持不下，議事也因此停擺。



截至下午2點，藍營仍持續圍住主席台不散去，議程也尚未回恢復開會，綠營則暫時離場未有動作。



高雄市議會第4屆第6次定期大會11日進行“2026年度高雄市政府施政計劃與高雄市總預算案暨附屬單位預算案編製經過”以及“2024年度高雄市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告”。由於明年度總預算交付審查，藍綠都祭出甲動進行攻防。



陳其邁11日上午進行簡報後，高雄市主計處、高雄市財政局、“審計部”高雄市審計處等相關單位報告後先行離開。藍營議員陸續舉手發言針對預算編制發表意見，時間拖得相當冗長。議程拖過中午12點，藍營議員也針對陳其邁不在現場表達不滿。



約莫下午1點，藍營不滿的情緒持續高漲，藍營多位議員開始主張“退回預算，不予交付”。綠營也按耐不住時間拖太長，也提出“停止討論、交付預算。”現場衝突一觸即發，藍綠議員紛紛往主席台移動，並拿出手舉牌表達立場。



藍營喊“退回預算”，綠營喊“交付審查”，雙方僵持十幾分鐘。大會暫時休息後，民進黨籍高雄市議長康裕成說自己腰受傷，緩緩離開議場。國民黨高雄市議會黨團總召黃香菽認為議長自己不離開，她還幫議長開路，要民進黨不要亂扣帽子。