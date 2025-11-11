鍾東錦：在野藍白好像對重返執政不太有自信　

苗栗縣長鍾東錦11日到苗栗縣議會進行施政報告並備詢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗11月11日電（記者 盧誠輝）無黨籍苗栗縣議員禹耀東11日在質詢無黨籍苗栗縣長鍾東錦時，突然引用宋朝詩人蘇東坡的詩句來嘲諷財政收支劃分法，強調財劃法實在讓他看不懂，他想詢問鍾是否看得懂？鍾東錦則笑稱，禹引用的蘇東坡詩句真的讓他佩服得五體投地，如果現在不是在議會的話，他絕對會給予掌聲鼓勵。



鍾東錦指出，目前苗栗縣政府只能被動等待看“中央”怎麼做，再來決定未來該怎麼走。他當然希望未來“中央”能針對財劃法再進行修正，但老實說，他認為現在不管是執政黨或藍白在野黨都不太有志氣，執政黨現在因為認為地方選舉沒有機會，所以想把地方掐死，而藍白似乎也沒有自信覺得可以重返執政，但未來萬一真的換藍白在“中央”執政呢？所以他認為藍白應該坐下來好好談，真正談出一套可長可久的辦法才對。



苗栗縣議會11日舉行第20屆第6次定期會，鍾東錦率領苗栗縣政府各局處首長到場進行施政報告並備詢。



禹耀東質詢時，突然唸起蘇東坡的《題西林壁》詩句“橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同。不識廬山真面目，只緣身在此山中。”後來又引用同樣是蘇東坡的《觀潮》“廬山煙雨浙江潮，未到千般恨不消。到得還來別無事，廬山煙雨浙江潮。”來嘲諷現在的財劃法實在讓他看不懂，他想詢問鍾是否看得懂？