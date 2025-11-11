盧秀燕肯定宮廟傳承中華文化與社會公益

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月11日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天主持市政會議，聽取民政局長吳世瑋專案報告“市府攜手宗教團體共創幸福宜居城”，肯定台中市的宮廟在傳承中華傳統文化以及社會福利、急難救助等面向，起到正面效果，協助市府完善“公益、文化、救助”等工作。期勉市府民政局持續深化與宗教團體的合作，強化彼此的夥伴關係。



台中市政府11日召開市政會議，安排民政局長吳世瑋針對市府與宗教團體的合作情形專案報告。吳世瑋表示，台中市政府與全市各宮廟等宗教場所，主要互動的面向包括“公益、文化、救助”等層面。



吳世瑋指出，宮廟在傳承中華傳統文化方面，相當正面的效果，例如道教總廟無極三清總道院每年都會舉辦書法競賽，今年辦理第28屆“中原盃書法比賽”，弘揚書法文化近30年，總收件作品逾1.7萬件，入圍決賽人數超過1000名，彰顯文化推廣的穩定影響力。



吳世瑋說，除了書法文化，大甲鎮瀾宮周邊53個村庄，每年都會舉辦“大甲五十三庄傳統武術陣頭踩街活動”，推廣傳統武術文化，在發揚傳統中華文化方面，宮廟扮演重要角色。



吳世瑋提到，宮廟也經常在社會公益與急難救助方面，協助市府，例如捐贈救護車、無障礙復康巴士，遇上重大社會事件或者天災人禍，也會在第一時間捐贈善款援助。今年4月3日花蓮大地震，台中共80個宗教單位共襄盛舉，總捐款額高達新台幣2238萬元。花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰堤，累計31間宗教單位共襄盛舉，迄今捐款額高達新台幣852萬5000元。



盧秀燕肯定宮廟等宗教單位助市府完善“公益、文化、救助”等工作，強調宗教團體是台中市政府的“神隊友”，期望繼續攜手合作，為城市築起堅實的防護網。感謝宗教團體熱心挹注資源， 期勉民政局持續強化彼此的夥伴關係，共同實現社會效益最大化。