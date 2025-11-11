高雄藍綠包圍議會主席台　武鬥也玩文攻

藍綠上演包圍主席台戲碼，也搬出各種手舉牌來攻防。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月11日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿將卸任，任期最後一年的高雄市政府總預算11日要交付議會審查，藍綠為此都展開攻防，還包圍主席台導致議事中斷。藍營發動“標語海”、“拖延戰術”要給市府難堪，綠營也祭出標語反制與反諷，不僅比武場、文宣也交鋒。



高雄市議會第4屆第6次定期大會11日進行“2026年度高雄市政府施政計劃與高雄市總預算案暨附屬單位預算案編製經過”以及“2024年度高雄市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告”。由於明年度總預算交付審查，藍綠都祭出甲動進行攻防。



由於明年是陳其邁任期最後一年，藍營事先準備好各種手舉牌帶入議場，藍營議員上午也刻意“人到不簽到”，先在黨團辦公室開閉門會議，避免讓議事太早開始，等到藍營議員都到齊後，才一起入場進行開會。



綠營上午發現藍營使出拖延戰術，打電話讓綠營民代有所準備。由於擔心藍營一開場就先包圍主席台，綠營也在上午11點左右提早入場，不過藍營也正好這時開完會魚貫進入議事廳，因此一開始順利聽取報告，直到下午1點藍綠才包圍主席台。



藍營開會過程使用“標語海”戰術表達不滿，內容包含：陳其邁別把議員當塑膠、官員洩密目無法紀、淨零支票完全跳票、民進黨傲慢黨、施政不行傲慢橫行、漠視民意傲慢成性、市政怠惰拖累高雄、沒事就吹有事就推、震怒的市長囂張的官。



綠營則事後趕製標語反制，內容包含：這柯都一樣、交付審查才是負責、實質審查守護建設、國民黨團別扯後腿。特別的是“這柯都一樣”是反諷可望代表國民黨參選高雄市長的藍委柯志恩宣布參選市長的最新形象看板“這柯不一樣”。