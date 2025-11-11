高虹安頻跑公益活動　暖身拚二審無罪復職

停職中的新竹市長高虹安11日出席公益活動引發外界關注。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月11日電（記者 盧誠輝）因涉“立法委員”任內詐領助理費遭停職的新竹市長高虹安，近日頻跑公益活動，高11日出席第15屆全台心智障礙者親子運動大會聖火引燃典禮，引發外界關注，地方多認為高是在為力拚二審改判無罪復職在暖身。



高虹安涉“立委”任內詐領助理費新台幣11萬6514元，去年一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，並停職，她也宣佈退出台灣民眾黨。高院二審預計12月16日宣判，目前新竹市長一職由高任內副市長、民眾黨籍邱臣遠代理。高虹安罷免案7月26日獲得12.4萬多票的不同意票遭否決。



高虹安11日出席第15屆全台心智障礙者親子運動大會聖火引燃典禮，她在致詞時表示，新竹市不只是科技之都，更是一座充滿溫度與關懷的城市。今天的聖火象徵勇氣與希望，也代表市府對每個家庭的祝福。市府會持續成為身障者最堅強的後盾，從環境改善、就業機會到社區支持，皆會持續投入資源，打造每個人都能安心生活的“安居科技城”。



除了頻跑公益活動外，高虹安也以行動來支持公益團體，日前她才以個人名義捐贈新台幣25萬元給新竹愛恆啟能中心，支持公益團體的照顧與訓練工作。另外，高虹安也受國民黨籍新竹市議會議長許修睿的邀請，出席新竹市第一屆議長盃桌球錦標賽開幕典禮，不但上台致詞，還換上球衣短褲親自下場開球。高虹安近日積極出席新竹市各地方活動也讓地方解讀是為了拚二審無罪復職在暖身。

