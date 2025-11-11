審高雄預算議會鬧翻　藍綠互批還扯上韓國瑜

陳其邁任期最後一年的市府總預算11日要交付議會審查，藍綠為此攻防還上演包圍主席台中斷議程。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月11日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿將卸任，陳其邁任期最後一年的市府總預算11日要交付議會審查，藍綠為此攻防還上演包圍主席台中斷議程。藍營痛批市府團隊擺爛成性，做事隨便、官員傲慢，市政亂象一籮筐。綠營反批陳其邁早已依法列席，藍營卻要牽扯韓國瑜請假選“總統”根本未列席才導致肢體衝突是站不住腳。



高雄市議會第4屆第6次定期大會11日進行“2026年度高雄市政府施政計劃與高雄市總預算案暨附屬單位預算案編製經過”以及“2024年度高雄市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告”。由於明年度總預算交付審查，藍綠都祭出甲動進行攻防，最後還上演包圍主席台，議事中斷的戲碼。



國民黨高雄市議會黨團表示，“行政院”縮減地方補助款，高雄被嚴重刪減，陳其邁卻噤若寒蟬，只敢對“立法院”在野黨放話，對賴清德與“行政院”糟蹋高雄卻一句不敢講。過去他口口聲聲要“向‘中央’爭取”，如今卻成了“中央”的乖仔細漢，任由高雄權益被犧牲，導致整本預算漏洞百出，補破網式的追加預算只會讓市政更混亂。



國民黨高雄市議會黨團進一步指出，從美濃大峽谷、小港柏油山到南星計劃區的土石方亂象，市府一再掩飾違法事實，甚至以“暫置”之名行“亂倒”之實，完全無視環評程序與地方民意。岡山反對就偷堆到小港，被揭穿後又推託說是“暫放”，這種欺騙手法，議會絕不會買單。



針對陳其邁提早離場，民進黨高雄市議會黨團表示，陳其邁早已依法親自向議會進行總預算報告並接受質詢，展現對議會的尊重與對市政的負責態度。今日議程在市長報告完後，依慣例是針對提案局處進行交付審查，市府團隊全程依法列席、程序完備，國民黨團卻刻意混淆事實、製造對立，實屬惡意操作。



針對藍營援引韓國瑜時期作為比對，民進黨高雄市議會黨團痛批，根本是惡意混淆不同情境，當年韓國瑜以“請假選‘總統’”為由，完全未親自到議會報告還要交付預算，才引爆藍綠肢體衝突，當時民進黨團的主張，正是基於程序正義與議會監督原則；如今國民黨卻刻意扭曲歷史、顛倒黑白，令人不齒。