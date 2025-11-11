藍委憂官方只重AI建設　排擠人力淘汰產業

藍委林德福。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月11日電(記者 俞敦平)在今日的“立法院”質詢中，中國國民黨籍“立委”林德福針對“行政院”明年度編列新台幣311億元推動AI新時代建設計劃提出質疑。他指出，“行政院長”卓榮泰及前“經濟部長”郭智輝先前都強調，要讓人工智慧導入百工百業，帶動產業升級與轉型，但這筆預算恐怕不足以支撐如此龐大的計劃。



林德福表示，產業轉型不是口號，也不是短期就能完成的事，而是需要長期的系統性調整與資源投入。他質疑，311億元是否真的能促成全台產業的AI升級，還是只是將既有科技計劃換名目操作。他提醒，AI建置需要龐大成本與技術門檻，政府應先盤點產業與企業的準備程度，否則恐怕淪為形式主義。



卓榮泰回應表示，AI新時代建設分為智慧運用、關鍵技術與數位基盤三大面向，並有十大項目，明年為計劃啟動的第一年，重點在於讓計劃順利起步，未來會視實際需要逐年增加預算。他指出，“行政院”會整合既有科技計劃部分經費，建立新世代科技建設主軸，讓台灣在未來二、三十年持續保持科技領先地位。



林德福進一步指出，AI技術雖能提升效率，但也可能帶來人力排擠與產業淘汰的副作用。他警告，若政府只顧推動科技發展，忽略產業平衡與勞動市場調整，可能導致部分行業被邊緣化，甚至造成社會問題。他要求“行政院”提出具體配套方案，包括就業轉型與再訓練機制，確保產業升級不以犧牲勞工為代價。



卓榮泰回應，“行政院”已將AI人才培育與資金投入納入整體規劃，也會協助中小企業在人力與數位轉型方面取得支援。他強調，AI轉型是全球趨勢，政府會在推動過程中兼顧產業與社會穩定，避免衝擊擴大。



林德福並提及，在美國調整關稅政策與市場競爭加劇的國際情勢下，台灣若要維持競爭力，AI發展必須有實質成效，而非紙上談兵。他強調，AI政策必須兼顧產業轉型與國際競爭環境，否則難以支撐長期的經濟實力。



最後林德福提醒，AI建設應建立在周延規劃與社會共識上，“行政院”應拿出更具體的推動藍圖，兼顧創新與就業穩定，讓產業升級不致成為社會負擔。