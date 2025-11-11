葛如鈞籲台外匯減美元資產　評估納數位幣

藍委葛如鈞。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月11日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”葛如鈞今日質詢時針對台灣外匯結構過度依賴美元，以及政府缺乏數位資產戰略部署提出警告，並建議“行政院”與“中央銀行”正視國際金融格局的轉變，積極評估比特幣等數位資產納入戰略儲備的可行性。



葛如鈞指出，台灣目前的外匯存底中，美元資產占比過高，使台灣資產過度受限於美國的貨幣政策與市場波動。他援引“央行”副總裁朱美麗先前在“立法院”的報告指出，台灣外匯資產中有高達九成以上為美元資產。雖然“央行”事後澄清該數據有誤，但也坦承比例確實偏高。葛如鈞警告，若美元走弱或台幣升值，將導致外匯購買力下降，不僅影響金融穩定，也削弱台灣整體經濟的韌性。



葛如鈞進一步指出，美國近來在貨幣戰略上已出現明顯的新方向。多個州政府陸續通過比特幣戰略儲備法案，而美國總統特朗普則公開宣布“美國將成為比特幣超級大國”，掀起政策轉向。葛如鈞表示，這不僅象徵美元體系內部的調整，也顯示美方開始推動多元儲備結構的新思維。他認為，台灣若仍完全依附於美元計價體系，未來在全球金融再平衡中恐陷入被動。



葛如鈞同時批評“央行”3月發表的《比特幣作為央行準備資產或國家戰略儲備分析報告》過於保守，未能反映世界情勢變化。他援引德意志銀行10月的研究指出，比特幣已被視為“現代金融安全的新基石”，未來與黃金並列成為各國央行資產的可能性極高。