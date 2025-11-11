徐巧芯：白營不推北市長　蔣就有義務帶小雞

許甫（左）11日於民眾黨YouTube頻道節目“言之有午”訪問藍委徐巧芯（右）。（民眾黨提供） 中評社台北11月11日電／2026選戰，藍白之間的競合議題是關注焦點。中國國民黨台北市黨部主委戴錫欽日前受訪說，國民黨籍台北市長蔣萬安可以幫民眾黨“小雞”站台。國民黨“立委”徐巧芯11日接受民眾黨YouTube頻道節目專訪被問及看法，她更表示，在民眾黨沒推台北市長候選人情況下，蔣有幫民眾黨議員人選站台的義務，更指國民黨應在提名配置議員席次額度上，應盡量考慮“藍白合”。



徐巧芯11日中午接受民眾黨YouTube頻道“民眾之聲”節目《言之有午》主持人、黨副秘書長許甫專訪。許甫有意參選2026台北市第三選區（松山信義）市議員選戰。今年7月大罷免時，他不斷地替該區的藍委徐巧芯站台聲援。



許甫表示，蔣萬安被綠委王世堅評為有95%連任機會，怎麼看國民黨籍的台北市議長戴錫欽說，蔣可幫民眾黨小雞站台？徐巧芯回應，第一，因為蔣萬安要選連任，如果民眾黨在台北市未推市長候選人，“在此情況下，我覺得蔣萬安某種程度上來說，是有義務幫民眾黨的議員站台”。總不能藍白有默契合作，結果民眾黨小雞卻沒有母雞帶。



徐巧芯說，有些國民黨的人可能會質疑，考慮進“藍白合”，是不是就是拱手送給民眾黨？不是的，因為大家要知道議員選舉是多席次，所以提名太多時，擠壓的是自己人空間。國民黨不要想說得利的是民眾黨，不是！得利的是民進黨，因為就是在這些選票裡分票。



徐巧芯認為，國民黨在提名議員候選人額度跟名次上時，就要先把民眾黨考慮進來。有些地方比較單純不用考慮，例如：內湖南港區、士林北投區等地方，民眾黨議員陳宥丞、黃瀞瑩都已當議員。可是像是她的選區松山信義區，她建議就應把民眾黨的角色考慮進來。



徐巧芯表示，上次選舉時，選松信議員的現任新竹市政府發言人、民眾黨籍的楊寶楨很可惜沒選上，國民黨當時也提比較多。上次狀況比較不一樣，因人口減少從10席變9席，如果10席當然沒問題。現在松信區衹有9席情況下，如何配置才能讓在野黨選上比例最高，而民進黨選上比例最小，用這樣科學探討去分配。



許甫追問，徐巧芯剛形容，若2026選舉民眾黨在台北市長沒推人，蔣萬安幫民眾黨議員候選人站台是“義務”？徐巧芯指出，她覺得已經到有義務了，而不只是幫忙站台，因幫站台跟義務站台是兩件事。如果民眾黨在台北市有這麼多席議員情況下，都沒推市長候選人，等於肯定蔣萬安能連任。在這種情況下，如果國民黨籍市長還沒有去協助民眾黨候選人、輔選他們的話，那未免在這合作上太不公平了。



徐巧芯強調，當然民眾黨有可能推自己台北市長候選人。那如果這樣的話，蔣萬安跟這個人就是競爭關係，蔣萬安當然不能站台，否則會變奇怪。



面對藍白在新北市長選舉部分，至今遲無進度。徐巧芯認為，可能是鄭麗文才剛上任國民黨主席，包括人事都還沒安排完畢。不止在藍白這塊有些延宕，甚至黨內議題上，彼此有一些空間跟時間，“但我覺得周榆修講的也沒錯，且講很保守說‘明年3月前’，其實我個人認為明年1、2月是比較好時間點”。



徐巧芯稱，大多數縣市長候選人會在明年1、2月內產出。倘若等到明年3月，那民進黨的蘇巧慧已經被提名且跑好多個月。藍白卻還沒辦法定於一尊的話，只剩下8個月時間可以跑，坦白講不太夠。儘管認為選舉6個月足矣，但還有找團隊等工作要做，需要一段時間。團隊可能有3個月磨合期，加起來需要9個月時間，所以明年1、2月提出來比較合適。