許采蓁轟陳其邁把高雄變朝鮮　官員囂張至極

國民黨籍高雄市議員許采蓁11日在議會質詢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月11日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿將卸任，陳其邁任期最後一年的市府總預算11日要交付議會審查，藍綠為此攻防還上演包圍主席台中斷議程。已故的前議長許崑源女兒、中國國民黨籍高雄市議員許采蓁在質詢時也痛批高雄市亂象一籮筐，拿行政資源打擊政敵，高雄變成朝鮮，只能歌功頌德，毫無法治精神，衹有政治算計。



高雄市議會第4屆第6次定期大會11日進行明年度總預算交付審查，為此，藍綠都祭出甲動進行攻防，最後還上演包圍主席台導致議事中斷的戲碼。陳其邁有到場進行簡短報告後離席，此舉也引發藍營不滿。



針對總預算進行提問環節時，許采蓁表示，在野黨議員充分感受市府的不尊重與惡意，她去年質疑市府的活動經費不透明，甚至濫用，竟被市府發新聞點名說要告就告。其他議員拿數據做合理的質詢或質疑，也被市府說是在抹黑、造謠。



許采蓁痛批“高雄市政府是朝鮮嗎？只能歌功頌德，說市長好棒嗎？”



許采蓁說，民主制度機制在於制衡，避免行政權力過大，需要立法單位扮演監督的角色，才不會養出權力的怪物。她不滿地說，這兩年的高雄市政府，可能沒有連任壓力，或是傲慢慣了，現在連演都不演了，直接拿行政資源當成打擊政敵的工具。



許采蓁更指，全台衹有高市府會點名在野黨的候選人，用line、臉書和所有執政資源攻擊在野黨；衹有高市府會向議員說柯志恩的會勘不用派人去；衹有高市府會用新聞稿挑釁議員並潑髒水；甚至還有局長會向議員嗆聲“我不是生來給你罵的！”



她更舉例市府甚至還會硬凹，譬如用官方粉專發文罵政敵的選舉操作，居然叫做捍衛市府；在保護區放柏油不叫違法，只是沒申請；把土石方跟廢棄物放在未申請的地方不叫亂丟，叫暫置。



她再拿出最近的案例，陳其邁打來一通電話，被點名答詢的環保局長直接把綠營議員晾在旁邊30秒，高雄市議會幾十年來，第一次有這麼荒謬，不尊重議會的狀況。她還透露這情況連其他縣市的議員都在問“為什麼高雄市的局長敢這麼囂張？”



許采蓁最後說，現在的高雄市政府，沒有任何法治精神，看到的衹有滿滿的政治算計。因此她認為，在市府學會謙虛，虛心承認之前的錯誤，並向議會還有議員們道歉以前，她不贊成交付預算。