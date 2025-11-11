卓榮泰和藍委互嗆　脫口說自己講的是中國話

藍委吳宗憲質詢時與卓榮泰爆發口角。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北11月11日電／“行政院長”卓榮泰11日赴“立法院”提出施政報告並備詢，面對中國國民黨籍“立委”吳宗憲在質詢時，提及“立法院”三讀通過的法律案，“行政院”卻不願編列預算配合執行，痛批卓“毀憲亂政”，卓則回應稱是國民黨、民眾黨癱瘓“憲法法庭”，拒絕通過賴清德提名的大法官人選，兩人爆發激烈口角。期間吳更傻眼質疑“你講那什麼話？”；卓則火爆打斷發言，回嗆“我講中國話”，立即發覺不對又補充說“台灣話啦！”



吳宗憲在質詢中表示，“現在時間暫停，我陪你去‘總統府′請命，拜託‘總統′趕快提名大法官人選好不好？”卓榮泰回應，“‘總統府′不是我們想去就可以去”。吳宗憲再說，現在是“總統”沒有提名人選到“立法院”，現在是本末倒置，卓榮泰則回“‘總統′沒有提過兩次嗎？”吳宗憲也說明“他提了兩次，但人選有問題啊。”



對此，卓榮泰回應“那你們為什麼要把人數設置成這樣子，讓大法官無法運作”，兩人爆發口角衝突，吳也傻眼質疑，“你講那什麼話？”卓也打斷吳的發言，火爆表示“我講中國話、台灣話啦”。



吳宗憲也怒指，“今天‘立法院′是府的立法局嗎？賴清德提什麼人選我只能蓋橡皮章同意嗎？”“立委”都負責任的實質審查，憑什麼說“立法院”審查出來的大法官不合格有錯，卓則回，形式上有實質審查，事實上是黨意凌駕一切，不是嗎？



兩人在議場唇槍舌戰未歇，吳宗憲也無奈表示，“院長，我今天不是來跟你吵架的”，卓則繼續回說“你就是來吵架的”。